Na východe loví šakal. Mýlia si ho s líškou, nahrádza vlky

Výskyt predátora na našom území považujú odborníci za výnimočný, ale nie za nezvyčajný.

28. júl 2014 o 20:17 Mikuláš Jesenský

Žije skôr južnejšie, mohol prísť z Balklánu či aj z Ukrajiny.

KOŠICE. Fauna na území Národného parku Poloniny je bohatšia o nezvyčajný druh – šakala zlatého.

Počet pozorovaní tejto plachej psovitej šelmy na východe Slovenska rastie, našli už aj viac uhynutých jedincov.

Mŕtvu samicu predátora našiel minulý mesiac na hospodárskom dvore v Zboji neďaleko Sniny starosta obce Ladislav Ladomirjak, upozornil denník Korzár.

„Označil ju môj pes,“ hovorí starosta. „Známi tvrdili, že videli šakala, ale nikto nemal žiadne dôkazy. Bol som na deväťdesiat percent presvedčený, že je to práve on. Odborníci zo Štátnej ochrany prírody to potvrdili.“

Smrť samice podľa Ladomirjaka spôsobili mikroténové vrecúška, ktoré jej upchali črevá.

Keďže šakaly žijú v pároch, predpokladá, že v okolí sa pohybuje aj samec. „Prekvapilo ma to. Doteraz som šakala na vlastné oči nevidel.“

Videli ich viackrát

Šakal zlatý žije na Balkáne, v Maďarsku a na Ukrajine, na severe Afriky, na Blízkom východe v južnej Ázii;

u nás nie je chránený;

patrí medzi srstnatú poľovnú zver, loviť ho možno od 1. septembra do 31. januára;

potravinový konkurent líšky, jeho hlavným predátorom u nás je vlk a rys.

Krajinárku Martinu Vlasákovú zo Správy Národného parku Poloniny nezvyčajný nález neprekvapil.

Vlani v auguste spolu s manželom našli pri hlavnej ceste pod kameňolomom v Brekove v okrese Humenné tiež uhynutú samicu.

Šakal zo Zboja je však prvý dokladovaný nález tohto dravca na území Polonín.

„Jeho prítomnosť prispieva k biodiverzite. Keďže sa vyskytuje len ojedinele, nie je predpoklad, že by svojou prítomnosťou narušil vzťahy v ekosystéme nášho národného parku,“ hovorí Vlasáková z Polonín.

Výskyt šakala zlatého na Slovensku nie je žiadnou novinkou pre Ladislava Molnára z Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach.