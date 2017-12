Galko má siedmich asistentov, Paška nemá žiadneho

Poslanci rozdeľujú medzi asistentov pridelený balík peňazí. Najviac ich má klub SaS, najmenej Most.

29. júl 2014 o 12:50 TASR





BRATISLAVA. Poslancom v Národnej rade pomáha pri práci dovedna 346 asistentov. V priemere je to 2,3 asistenta na každého poslanca.

Najviac asistentov má Ľubomír Galko (SaS), pre ktorého pracuje sedem ľudí.

"Ani jeden z nich to nerobí na plný úväzok. Majú to buď ako vedľajšie zamestnanie, alebo sú to študenti. Každý z nich robí niečo iné," vysvetlil pre TASR Galko.

Posledným rekordérom bol pred rokmi v súčasnosti už exposlanec Peter Gabura (KDH) s desiatimi pomocníkmi.

Paška mal Brixiho

Po šesť asistentov majú Erika Jurinová a Richard Vašečka (obaja OĽaNO).

Piatich pomocníkov si zamestnali Jozef Mihál (SaS), Igor Matovič (OĽaNO), Antonín Cicoň, Anton Martvoň, Ján Podmanický (všetci Smer), Pavol Abrhan a Marián Kvasnička (obaja KDH).

Čo sa týka počtu asistentov na poslanecký klub, SaS má 4,5 asistenta na jedného poslanca a najmenej má Most - 1,5 asistenta na poslanca.

Z dlhoročných poslancov nemá asistenta len predseda Pavol Paška (Smer).

Keď post šéfa parlamentu vykonával v rokoch 2006 až 2010, asistenta mu robil súčasný poslanec Otto Brixi (Smer).

Pomocníkov nemajú zatiaľ zaevidovaných ani noví poslanci Marián Radošovský a Jozef Bobík (obaja KDH), ktorí nastúpili do parlamentu len nedávno ako náhradníci.

Jeden na viac poslancov

Na poslaneckú kanceláriu a asistenta má každý poslanec na mesiac pridelenú rovnakú sumu peňazí, ktorá dokopy predstavuje 2,7 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve.

Ak má niektorý poslanec viac asistentov, pridelený balík peňazí musí medzi nich rozdeliť v pomere, na akom sa dohodnú.

Niektorí asistenti pracujú aj pre viacero poslancov.