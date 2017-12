Vcítenie sa detí do opačného pohlavia nariadil Pellegrini zmeniť

Pracovný zošit na etickú výchovu dával štvrtákom za úlohu predstaviť si, že sa premenili na opačné pohlavie.

29. júl 2014 o 16:05 SITA

BRATISLAVA. Minister školstva Peter Pellegrini (Smer) nechal prepracovať obsah pracovného zošita na predmet etická výchova pre štvrtákov na základnej škole.

Dôvodom je písomná úloha, ktorá žiakom hovorí, nech si predstavia, že sú dieťaťom opačného pohlavia.

Na prípad upozornil denník Nový čas.

"Predstav si, že sa ti sníva sen, v ktorom si sa premenil na dieťa opačného pohlavia. Ako by si to prežíval/a? napíš, alebo nakresli tento sen. Chcel/a by si, aby sa tento tvoj sen stal skutočnosťou?" citoval Nový čas znenie úlohy.

"Minister Peter Pellegrini po tom, čo bol informovaný o tom, že časť knihy vyvoláva kontroverzné reakcie, vydal pokyn na pozastavenie tlače a prepracovanie obsahu predmetnej strany," potvrdil hovorca rezortu školstva Michal Kaliňák.

Kto sa na text sťažoval, hovorca nespresnil. Do škôl sa budú podľa neho distribuovať už knihy s novým znením.

Ministerstvo na september obstaráva podľa požiadaviek škôl 12-tisíc kusov tejto učebnice.

Slovenské pedagogické nakladateľstvo reagovalo, že autorky obsah strany už prepracovali a jej ďalšiu podobu dali na schválenie ministerstvu.

Nejde o prvý prípad, keď minister školstva nariadil zmeniť obsah učebnice. Stalo sa tak aj za pôsobenia Pellegriniho predchodcu Dušana Čaploviča.

V Hupsovom šlabikári Lipka nariadil Čaplovič zmeniť text o rozvedenej rodine.

