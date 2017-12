Sieť sa pred voľbami vyhýba pravici, preberá politikov SDKÚ

Nesrovnala netlačia do odchodu

Otázka podpory Iva Nesrovnala v Bratislave podľa lídra Siete nesúvisí s jeho členstvom v SDKÚ.

V Bratislave sa Sieť podľa Procházku nerozhoduje o podpore Iva Nesrovnala v jeho kandidatúre na primátora Bratislavy podľa toho, či zostane v SDKÚ, alebo nie, ale podľa kvality jeho programu a schopnosti ho presadiť.

"Sieť netlačí a nebude nikdy tlačiť na niekoho, aby išiel proti svojmu presvedčeniu a robil nejaké kotrmelce. To, či Sieť v Bratislave podporí alebo nepodporí Iva Nesrovnala, nie je podmienené jeho zotrvaním či nezotrvaním v SDKÚ. Ak ho podporíme, nebude to podmienené tým, aby odišiel, bude to jeho osobné rozhodnutie. Ak ho nepodporíme, tak určite nie preto, že zostal alebo nezostal v SDKÚ," deklaroval Procházka.

O prestupe Nesrovnala do Siete sa v zákulisí hovorí už dlhšie s tým, že Nesrovnal by sa mal uchádzať o post primátora Bratislavy v koalícii so Sieťou a Mostom-Híd.

Podobne je to podľa jeho slov aj s prípadnou podporou Rudolfa Bauera (KDS) v Košiciach.

"To, či ho podporíme v Košiciach, súvisí s kvalitou jeho programu a schopnosťou ho presadiť. Ak ma jeden aj druhý presvedčia, tak nech zostanú, kde chcú. Ale ak nás ten program nepresvedčí, alebo nás nepresvedčí schopnosť ho presadiť, môžu svoju stranícku knižku spáliť aj rituálne, nič to na veci nezmení," dodal.

tasr