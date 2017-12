Všetci behajú. Prečo to robia a ako to mení ich životy?

Toľko ľudí, čo behá dnes, ešte nikdy nebehalo. Pokúsili sme sa im porozumieť.

Čo vedie zdravého, bystrého, slušného, inak chápavého človeka, aby druhých otravoval naživo aj na webe tým, že dnes zabehol osobný rekord?

Autor:

Tomáš Ulej





Všetko, čo by nebežci mali vedieť o bežcoch.

I. Beh ako zvyk

Od piatka poobede do sobotňajšieho obeda môžete zažiť rôzne veci: začať oslavou v bare a potom sobotné doobedie prespať alebo prežiť pokojný večer a v sobotu naobed práve dovysávať kuchyňu. Niekoľko desiatok bláznov za ten čas urobí iba jedinú vec. Nepretržite bežia.

Cieľom Štefánik trailu, ktorý sa začína v rodisku M. R. Štefánika pod Bradlom a končí sa na jeho bratislavskom námestí, je odbehnúť bez prestávky 140 kilometrov.

[content type="longread-pos" pos="left"]

Tomáš Ulej je amatérsky bežec, vedie internetový vývoj v martinus.sk.

Ako začať?

Beh je populárny aj preto, že naň nepotrebujete takmer nič. Samozrejme, dobré bežecké topánky a každý ďalší športový kus odevu výrazne zvyšujú mieru toho, ako si beh budete užívať, ale to neznamená, že musíte hneď minúť v športovom obchode množstvo peňazí. Zoberte najšportovejšie topánky, aké máte, tričko, nohavice a choďte si zabehať. Všetko ostatné si ľahko doplníte neskôr.

Najlepšia možná rada je väčšinu času bežať pomaly. Pomaly znamená tak, aby ste sa počas behu dokázali s niekým rozprávať. Druhá najlepšia rada: radšej bežte menej a každý deň ako jeden deň veľa a potom pol týždňa nevládať. Beh je omnoho väčšia zábava, keď to človek nepreháňa, a ocenia to aj vaše kĺby.

Ak sa chcete začať zlepšovať, zapojte do behania tzv. intervaly (8x400 m úseky zabehnuté rýchlo, pomedzi ne 200 m úseky chôdzou), pyramídu (podobne ako intervaly, len vzdialenosti zabehnuté rýchlym tempom zvyšujete – najskôr 200 m rýchlo, potom 200 m pomaly, potom 400 m rýchlo, 200 m atď.) a takzvaný fartlek (voľný beh s menením tempa – chvíľu rýchlo, potom naraz pomaly, potom strednou rýchlosťou). Občas bežte do kopca. Ideálny tréningový týždeň pozostáva z viacerých kratších behov a jedného dlhšieho pomalšieho behu.

Ak to myslíte s behom vážne, nie je na škodu vyhľadať trénera alebo aspoň využiť hotové bežecké programy dostupné na internete (väčšinou ich už v sebe priamo obsahujú aj mobilné bežecké aplikácie). Osobné stretnutie s trénerom pomôže hlavne zlepšiť techniku, bežecký plán pomôže hlavne s motiváciou.

[/content]

V rámci toho za 20 hodín zhruba desaťkrát vyliezť na vrchol hory a minúť toľko energie, ako bežný človek za päť dní. Ak si myslíte, že po takomto výkone uvidíte v cieli množstvo zničených ľudí, mýlite sa. Na počudovanie vyzerajú šťastne.

Štefánik trail je len jeden z desiatok populárnych slovenských behov. A desiatka účastníkov len promile percent ľudí, ktorí na Slovensku behajú. Za posledné dve desaťročia sa počet účastníkov všetkých slovenských behov znásobil. Pri behu Devín - Bratislava o 400 percent, košickom Medzinárodnom maratóne mieru o tisíc percent, najmladší bratislavský maratón sa zo 760 účastníkov v roku 2006 rozrástol na 8036 bežcov.

Nie je to slovenský, ale celosvetový fenomén: v Amerike sa za desaťročie zvýšil počet bežcov z 22 na 39 miliónov.

Momentálne zrejme pravidelne beháva najviac ľudí v dejinách. Ak bývate aspoň v stredne veľkom meste a už sám nebeháte, určite máte okolo seba aspoň troch-štyroch známych, ktorí nedávno začali.

Čo núti človeka vstať z postele, kým iní spia, a minúť polovicu celodennej energie jednou hodinou kladenia nohy pred nohu? Kto sú títo blázni a je niečo, čo sa od nich môžeme naučiť?

Beh mi zmenil život

V životopise Petry Holeczyovej Prekopovej to, že vedie klub bežkýň alebo že exceluje v mnohých bežeckých súťažiach, vyzerá skôr ako len taká perlička. Petra má na svoj vek za sebou slušnú kariéru vrátane vedenia digitálnej agentúry. Neskoro večer na stretnutí ešte najskôr odosiela pracovné e-maily. „Ale bežať som už dnes, samozrejme, stihla,“ usmieva sa Petra.

Behá pár rokov, od momentu, keď toho začala mať v práci príliš veľa. „Oblasť, v ktorej pracujem, je celkom náročná na rozmýšľanie, často som pociťovala potrebu ísť si vyčistiť hlavu a byť tak trochu sama so sebou.“ Občas si pofajčila, nemala kondičku, ale cítila, že potrebuje nejakú aktivitu. Prečo beh? „K behu nepotrebuješ nič, iba mať nastavenú hlavu a tenisky. Je to najjednoduchší šport.“

Petra bola najprv občasná fajčiarka, zle sa stravovala, potom sa však vďaka behu viaceré veci zlepšili. A na svoje prekvapenie začala vyhrávať jedny preteky za druhými. „Nikdy som nebehala pre výkony,“ hovorí napriek tomu. Priznáva, že je to možno aj tým, že konkurencia v ženskej kategórii nie je nijako veľká.

Dnes Petra vedie zhruba 40 bežkýň v organizácii SheRuns. Čo ženy motivuje, aby k nej chodili? Keď Petru chvíľu počúvate, máte pocit, akoby beh nebol šport, ale skôr terapia. „Samozrejme, že častým dôvodom je zdravie alebo aj štíhla línia, šport je ako stvorený na udržiavanie kondície,“ hovorí Petra. „Často však vidím skôr iný dôvod - baby prídu zničené po rozchodoch a zrazu vďaka behu vedia nájsť v sebe to sebavedomie, že ja to dokážem.“ „Beh učí odolnosti voči krízam. Keď dokážeš prekonať krízy v behu, tak ti to dáva silu a sebavedomie.“

Filozofia behu

Organizácia Running USA sa každoročne pýta 30-tisíc bežcov, prečo behajú, a odpovede sú veľmi podobné. Tri štvrtiny uvádzajú, „aby si zachovali štíhlu líniu“ a „pre zdravie“, dve tretiny, aby odbúrali stres.

Ak sa však spýtate tisíc ľudí, čo sa zmenilo po tom, čo začali behať, veľmi rýchlo sa prepracujete ku coelhovsky filozofickým odpovediam.

„Teraz v marci som bežala polmaratón s jednou kamoškou, ktorá prežívala veľmi vážnu krízu vo vzťahu,“ hovorí Petra. Po behu sa kamarátka rozplakala a objala ju.

„Vieš, ja už som bola v živote tak veľmi na dne, presne ako na tom 18. kilometri, keď sme zastali, ale moja vôľa ma presvedčila ísť ďalej. A teraz viem, že nech ma v živote stretne čokoľvek, tak to zvládnem,“ povedala jej kamarátka.

„Úplne nenápadne som sa začala inak stravovať, inak sa cítiť a inak vyzerať. Som šťastná, našla som seba samu,“ píše bežkyňa na stránkach Bežeckej školy Miloša Škorpila.

Len jedna noha za druhou?

Populárny spisovateľ Haruki Murakami v knihe O čom hovorím, keď hovorím o behaní tvrdí, že ho ranné behy „naučili písať“. V knihe Jedz a behaj opisuje slávny ultramaratonista Scott Jurek, ako vďaka behu kompletne zmenil svoju stravu a životný štýl. Na internete nájdete tisíce a tisíce príbehov ľudí - niektorí prestali fajčiť, piť, naučili sa organizovať si čas.

Ak neveríme na zázraky, čo iné môže zo striedania jednej nohy s druhou urobiť vec, ktorá človeku mení život?

Najlepšia odpoveď, ktorú ponúkajú vedci, sú takzvané kľúčové zvyky. Naše telo dennodenne vytvára množstvo návykov: umyť si zuby po raňajkách, pozrieť sa doľava a doprava pri prechádzaní cez cestu. Niektoré zvyky veľmi výrazne vplývajú na ostatné a menia ich.

Vedci napríklad odmerali, že ľudia, ktorí si ráno ustelú posteľ, sú potom v práci výkonnejší. To isté platí napríklad pre zaznamenávanie si zjedenej stravy - keď si ľudia s nadváhou museli viesť denník o tom, čo jedli, väčšina z nich schudla aj bez toho, aby sa o to pokúšali.

„Kľúčové zvyky poskytujú odmeny, v odbornej literatúre známe ako ‚malé výhry‘. Pomáhajú ostatným zvykom prekvitať, lebo zavádzajú nové podmienky a vytvárajú podhubie na šírenie zmien,“ píše v populárnej knihe Sila zvyku Charles Duhigg. „Keď ľudia začnú cvičiť, hoci len raz týždenne, pristúpia k zmenám aj v iných, nesúvisiacich oblastiach, často podvedome,“ píše.