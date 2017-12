Odkedy a prečo beháte? Odpovedajú Sajfa, Procházka, Šimečka

Pýtali sme sa osobností, ako dlho a prečo behajú a čo robia, keď sa im zdá, že už nemôžu bežať ďalej.

29. júl 2014 o 23:54 SME

Anketa:

1. Odkedy a prečo beháte?

2. Čo robíte, keď sa vám zdá, že už nemôžete bežať ďalej?

3. Komu a prečo by ste odporúčali behať?

Matej Cifra - Sajfa

Moderátor

1. Behávam asi šesť-sedem rokov, niekedy viac, inokedy menej, ale stále vytrvalo.

2. Ak sa už nedá spomaliť, tak potom skúsim pridať. Ako hovorí môj tréner: najskôr začneme naplno a potom začneme postupne pridávať! Vytrvalosť je v hlave, tá nechce pustiť, telo by aj vládalo. Treba ju vedieť umlčať a prijať bolesť.

3. Odporučil by som beh všetkým, ktorí chcú aspoň na hodinku denne úplne vypnúť, vyresetovať sa. Je to ten najlacnejší a najúžasnejší šport.

Michal Meško

Riaditeľ Martinus.sk

1. „Akože" behám od roku 2006, keď som dostal Nike Plus čip od bratanca. Reálne pravidelne behávam asi posledné dva roky. Prečo? Vyventilovanie hlavy, relax a dokonca to vidno aj na váhe.

2. Bežím ďalej. Na krátkych behoch do desať kilometrov sa mi to už prakticky nestáva, na 15- až 20-kilometrových behoch, keď je úplne najhoršie, prejdem do chôdze alebo zastanem – niekedy sa mi podarí reštartovať po dvoch sekundách (Neblbni, bež!), ale niekedy to nesilím a dám si minútu pauzu.

3. Všetkým. Ale hlavne tým, ktorí chcú vyvetrať hlavu, hýbať sa v prírode, cítiť sa fajn. Beh neuveriteľne dokáže nabiť energiou. Často sa mi stane, že problémy, s ktorými som išiel behať, sa mi po dobehnutí zdajú oveľa jednoduchšie.