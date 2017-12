Hlina si spraví deň otvorených dverí, hoci ho Paška zrušil

30. júl 2014 o 10:14 SITA

Alojz Hlina sľúbil prvého septembra sprevádzať ľudí po parlamente. Na zanedbané chodby ponúka maliarov zadarmo.

BRATISLAVA. Nezaradený poslanec Alojz Hlina ponúka predsedovi parlamentu Pavlovi Paškovi (Smer) maliarov, ktorí zadarmo vymaľujú múry Národnej rady.

Hlina tiež tvrdí, že hoci Paška zrušil tohtoročný deň otvorených dverí v parlamente, on 1. septembra v budove bude a návštevy, ktoré budú chcieť vidieť parlament, rád prevedie.

Poslanec tak vo vyhlásení, ktoré poskytol médiám, reaguje na to, že dôvodom zrušenia dňa otvorených dverí je šetrenie Pavla Pašku.

"Na jednej strane sa dočítam, že dvorný dodávateľ našich hradných pánov z rodu Von Smer pán Široký ide opäť rekonštruovať hrad, cena je niekde na úrovni 26 miliónov eur, ale na dni otvorených dverí ide Pavol Paška šetriť. Náklady sú vraj 18-tisíc eur," hovorí Hlina.

"Niektoré časti chodieb parlamentu sú naozaj zanedbané. Vyzerá to miestami ako na stredoškolských internátoch po maturitách, mrzí ma to a je to nedôstojné pre parlament. Verejne preto ponúkam vedeniu Národnej rady, že zabezpečím do toho dátumu maliarov – živnostníkov, ktorí sú ozaj ochotní v priebehu augusta prísť tie najhoršie časti chodieb zadarmo vymaľovať," dodal Hlina.