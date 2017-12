Polis: Sieť sa pred nahrávkou držala, SDKÚ ďalej klesá

SaS, SDKÚ a Nova sa nachádzajú v prieskume pod hranicou štyroch percent, Smeru namerali 35.

31. júl 2014 o 12:14 SITA, Dušan Mikušovič

BRATISLAVA. Hlavným konkurentom vládneho Smeru by v parlamentných voľbách bola strana Sieť Radoslava Procházku, potvrdzuje dlhší trend prieskum agentúry Polis.

Sieti nameral podporu asi 16 percent voličov. Po troch mesiacoch, počas ktorých jej preferencie rýchlo rástli, sa rast zastavil.

V júni mala v Polise 16 percent, podľa konkurenčnej agentúry Focus vyše pätnásť.

O nahrávke ešte nevedeli

Na podpore Siete sa zatiaľ neprejavila kauza nahrávky, na ktorej vystupuje Procházka s Igorom Matovičom (OĽaNO).

„Agentúra dáta zbierala pred jej zverejnením,“ vraví šéf Polisu Ján Baránek.

Procházka na nahrávke žiada inzerciu bez bloku a odhaduje náklady na prezidentskú kampaň dvojnásobné oproti tomu, aké potom oficiálne priznal. Po jej zverejnení Procházka tvrdil, že je nahrávka účelovo zostrihaná.

Procházka na svojom profile na Facebooku vo štvrtok napísal, že si aj napriek chybám, ktoré strana urobila, váži podporu od ľudí.

„Vrátime vám tú dôveru aktívnou službou,“ odkázal voličom.

Voľby by podľa Polisu vyhral Smer s viac ako 35 percentami, v parlamente by okrem neho bolo ešte päť strán. Tretí by skončil Most­Híd, darí sa aj Strane maďarskej komunity.

Mimo by skončili Sulíkova Sloboda a solidarita aj Nova Daniela Lipšica. Žiadnu z nich by nevolili ani štyri percentá ľudí.

SDKÚ stále padá

Čoraz viac stráca SDKÚ, ktorá bola kedysi najsilnejšou pravicovou stranou. V júli by jej dalo hlas len 3,9 percenta voličov, predstihla by ju dokonca aj SNS.

Strana bratislavského župana Pavla Freša sa ešte začiatkom roka držala nad piatimi percentami, od apríla sa jej však nedarí. Na hranici zvoliteľnosti balansuje aj podľa agentúry Focus.

Posledné týždne médiá písali o sporoch medzi predsedom a zvyškom vedenia.

„SDKÚ sa pripravuje na jesenný kongres, na ktorom predstaví víziu na volebný rok 2016,“ reagovala na výsledky strany hovorkyňa Jana Zvončeková.