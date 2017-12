Lipšic: Odchod z KDH bol správny

Šéf Novy je podľa svojich slová rád, že sa nemusí zúčastňovať diskusií o spojenectve so Smerom.

BRATISLAVA. Rozhodnutie odísť z KDH považuje predseda NOVA (Nová väčšina) Daniel Lipšic za správne.

Ako povedal pre agentúru SITA, vidí, čo sa deje v KDH, a je rád, že sa nemusí zúčastňovať na diskusiách o spojenectve so Smerom.

„Neviem si predstaviť, že by som hlasoval za novelu Ústavy so zmenami v justícii, ktoré sú zlé, a to len preto, aby sme zapichli vlajočku v Ústave. Moje rozhodnutie bolo správne a vôbec ho neľutujem,“ zdôraznil.

NOVA má za sebou jedny celoslovenské voľby, v ktorých dosiahla skoro sedem percent, čo nie je podľa Lipšica zlé. Teraz sa bude strana pripravovať na parlamentné voľby.

Aj keď NOVA vo voľbách doteraz nezískala väčšinu, Lipšic si nemyslí, že by to s názvom Nová väčšina prestrelili.

„Máme záujem dať dokopy väčšinu ľudí, ktorí chcú na Slovensku poctivo pracovať, žiť, zarábajú, platia dane, neklamú, nekradnú, nepodvádzajú. To je niekedy dlhodobý proces,“ povedal s tým, že NOVA sa uchádza o reprezentovanie týchto ľudí.

Lipšic z Kresťanskodemokratického hnutia odišiel v máji 2012. Dovtedy pôsobil ako podpredseda KDH.

Svoj odchod zdôvodňoval tým, že rozdiely vo víziách by viedli k hádkam a nedorozumeniam s funkcionármi KDH.

Ustanovujúci snem hnutia Nová väčšina, zakladaného Danielom Lipšicom sa konal v Košiciach 18. novembra 2012.