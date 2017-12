Ak starosta zatajovaním poruší zákon, stačí zavrieť oči

Plnenie nezverejnenej zmluvy môže mať trestnoprávne následky, hovorí Eva Vozárová z Aliancie Fair-play.

3. aug 2014 o 19:09 Matúš Burčík

BRATISLAVA. Zmluva, ktorú obec do troch mesiacov nezverejní na internete, je neplatná. Napriek tomu to mnohé obce nerobia a obchody bežia.

„Ak zmluva nie je zverejnená do troch mesiacov, je to, ako keby neexistovala. V takých prípadoch sa vyplácajú peniaze bez platnej zmluvy. Môže to byť problém a v určitých prípadoch by to mohlo mať aj trestno-právne následky,“ hovorí Eva Vozárová z Aliancie Fair-play.

Konkrétny prípad, že by došlo k uznaniu neplatnosti zmluvy a náprave, však nepozná.

Právnik Vladimír Pirošík z Transparency International si také niečo vie len ťažko predstaviť. Špeciálne v prípadoch, keby napríklad ako advokát poskytol obci služby, ktoré už vrátiť nemožno.

Navyše, keď dôjde k naplneniu nezverejnenej, teda neplatnej zmluvy, žiadna zo strán nemá dôvod to dodatočne riešiť. „Tam sa do žaloby nikto neženie. Teda niet toho, kto by to napadol,“ konštatuje.

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež:Bývalý poslanec Smeru našiel dieru v infozákone

Čo oko nevidí

Tretí subjekt nie je na podanie žaloby oprávnený. Často sa podľa Pirošíka niekto iný ani nemá možnosť dozvedieť, že taká zmluva bola uzavretá, keďže ju nikde nezverejnili.

Napriek tomu, že povinné zverejňovanie platí od roku 2011, mnohé obce s tým podľa expertov stále majú problémy.