Na väčšine územia varujú v pondelok pred búrkami

Výstraha neplatí iba pre okresy Snina, Humenné, Michalovce a Sobrance. Búrky očakávajú aj v utorok.

4. aug 2014 o 7:47 tasr, sita

BRATISLAVA. Takmer na celom území Slovenska okrem štyroch okresov na krajnom východe (Snina, Humenné, Michalovce, Sobrance) platí v pondelok výstraha prvého stupňa pred búrkami.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) ju vydal s platnosťou do 21. hodiny.

SHMÚ očakáva ojedinele výskyt búrok s krúpami, ktoré predstavujú potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.

S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny zrážok dosiahnuť 20 až 40 mm a nárazy vetra rýchlosť 17 až 25 m/s.

V okresoch Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Nové Zámky, Nitra, Zlaté Moravce, Topoľčany, Zvolen zároveň platí prvý stupeň výstrahy pred povodňami. Varovanie druhého stupňa platí pre okres Prievidza. Výstrahy platia až do utorka (5.8) do 19.00 h, v prípade okresu Zvolen do 10.00 h.

"Pri spomínaných búrkach je možný výrazný, prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov, ako stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatápanie pivníc, podchodov či podjazdov," informuje SHMÚ.

Rovnaká celodenná výstraha pred búrkami platí aj na utorok pre všetky kraje s výnimkou Bratislavského a Trnavského.

Výstrahy pred búrkami - pondelok

