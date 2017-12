Borec podal ďalší disciplinárny návrh za prieťahy

Levickú sudkyňu Máriu Červenákovú navrhuje minister potrestať znížením platu o 15 percent na tri mesiace.

4. aug 2014 o 9:09 SITA

BRATISLAVA. Minister spravodlivosti Tomáš Borec podal ďalší disciplinárny návrh za prieťahy v súdnom konaní.

Navrhuje potrestať znížením platu o 15 percent na tri mesiace levickú sudkyňu Máriu Červenákovú.

"Vždy, keď zistím sudcom subjektívne zavinené prieťahy, reagujem disciplinárnym návrhom. Na druhej strane sa snažíme vytvárať podmienky na to, aby k prieťahom vôbec nemuselo dochádzať. Ide nielen o prípravu nových zákonov, ktoré upravujú pravidlá súdneho konania, ale aj o rozsiahlu modernizáciu informačných systémov súdov,“ uviedol Borec.

Dôvodom disciplinárneho návrhu je postup sudkyne v prípade, ktorý riešila. Sudkyňa ho v marci 2009 skončila rozsudkom, ktorý jej Krajský súd v Nitre v januári 2010 zrušil, lebo „napadnutý rozsudok nemal akékoľvek právne zdôvodnenie prijatého právneho záveru" a rozhodnutie nemohlo byť preskúmané z hľadiska správnosti právneho posúdenia skutkového stavu veci.

Situácia sa ešte raz zopakovala. Sudkyňa rozhodla prípad znova v októbri 2010 a vyšší súd jej rozsudok zrušil a kauzu vrátil s tým, že „právne závery súdu prvého stupňa o nedostatku naliehavého právneho záujmu navrhovateľky sú nesprávne“.

V poradí tretí rozsudok sudkyňa vyniesla v júli 2013 a právoplatným sa stal v októbri minulého roka.

Prieťahy v tomto konaní konštatoval v januári Ústavný súd. Vo svojom náleze poukázal na nečinnosť prvostupňového súdu, konkrétne vždy po štyri mesiace, a to od 2. augusta do 3. decembra 2007, od 30. apríla do 8. septembra 2010 a od 25. októbra 2011 do 29. februára 2012.