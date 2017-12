Bugár nerieši nahrávku Procházku: Sadol na lep Matovičovi

Bélovi Bugárovi sa nepáči, že Radoslav Procházka toľko reaguje na Igora Matoviča.

5. aug 2014 o 11:13 SITA





BRATISLAVA. Strana Most rokuje o spolupráci pred komunálnymi voľbami so stranou Sieť.

Od rokovaní stranu neodradili ani nahrávky rozhovoru Radoslava Procházku a Igora Matoviča o financovaní Procházkovej predvolebnej kampane.

„Mediálna politika nás nezaujíma. Matovič robí len mediálnu politiku. To, že Procházka sadol na lep Matovičovi, je jeho chyba. Neviem, čo všetko bolo, čo je zmanipulované. Ja to riešiť nebudem. Očakávam, že sa bude Procházka zaoberať problémami ľudí a nie Matoviča,“ povedal Bugár.

Od Procházku očakáva, že prinesie výsledky pri tvorbe volebného programu a riešení problémov.

Vníma však problémy aj v iných stranách.

„Ak nejaká strana je v niektorom regióne ochotná úzko spolupracovať so Smerom, pre nás je to určitým spôsobom problém. Tak isto ako je problém, keď budúci predseda Siete Radoslav Procházka miesto toho, aby riešil hlavne to, prečo Sieť vznikla, odpovedá na niektoré Matovičove možno výmysly. Matovič nie je hodný na reakciu,“ dodal Bugár.

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež:Procházka priznal hlas na nahrávke s Matovičom, skúma ju prokurátor