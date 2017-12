Smer odmietla jasne SaS a sčasti SDKÚ, KDH sa nebráni

SDKÚ nechce koalíciu so Smerom v krajských mestách, Most ju neodporúča, KDH to necháva na regióny.

5. aug 2014





BRATISLAVA. Niektoré stranícke centrály opozičných strán neodporúčajú svojim regiónom uzatvárať v komunálnych voľbách koalície so stranou Smer.

Uzatvárať koalície so Smerom sa spomedzi parlamentných strán nechystá SaS, sčasti SDKÚ a svojim regiónom to neodporúča ani Most.

Možnosť podpory kandidátov vládnej strany vylučuje aj hnutie Nova.

Most má odporúčanie

"To nemusíme zdôrazňovať, sú dosť zorientovaní na to, aby do koalície so stranou Smer nešli aj bez usmernenia. Rovnako to platí pre strany, ktoré sú považované za extrémistické," uviedla hovorkyňa liberálov Katarína Svrčeková.

V SDKÚ zase na základe verdiktu straníckeho prezídia platí podmienka, že strana nepôjde do koalícií so Smerom na úrovni krajských miest.

V Moste o zložení koalícií v okresných a krajských mestách nerozhodujú regionálne štruktúry, ale celorepublikové predsedníctvo.

"Vo všeobecnosti však platí, že centrála neodporúča štruktúram v regiónoch uzatvárať koalície so stranami Smer, SNS, KSNS a ĽS-NS," informoval hovorca strany Gabriel Gilányi.

Kritériom Smeru pri vytváraní koalícií je podľa stanoviska odbornosť a morálka.

"Schvaľovanie volebných stratégií prináleží do kompetencií príslušných regionálnych organizácií Smer," odpovedala hovorkyňa strany Ľubica Končalová.

KDH aj OĽaNO nehovoria jasne

Na svojich miestnych zložkách necháva rozhodnutie aj KDH.

"Za svoje rozhodnutia nesú aj zodpovednosť predovšetkým voči voličom v obci či meste," deklaroval hovorca hnutie Matej Kováč.

OĽaNO sa zase odvoláva na svoj verejný prísľub, že v prípade, ak sa dohodnú aspoň štyri z pravicových opozičných parlamentných strán, Obyčajní sú ochotní v mestách takúto koalíciu na primátora a poslancov podporiť.

"V obciach do koalícií vstupovať nebudeme, keďže obec je dosť malá na to, aby ľudia potrebovali nejaký kompas politických strán v zátvorke za menom kandidáta," reagoval asistent hnutia Daniel Mitas.

Z oslovených mimoparlamentných strán odmietla Smer Nova.

V SMK je podľa hovorkyne Heleny Fialovej každému z členov jasné, s akými stranami môže spolupracovať. "Sú to predovšetkým také strany, ktoré sa stotožňujú s prioritami, cieľmi a zásadami SMK."

Sieť chce väčšinu nezávislých

Sieť má pre komunálne voľby pripravenú richtársku prísahu.

V nej majú byť záväzky súvisiace so starostlivosťou o mestské financie, kvalitu úradu a života obyvateľov mesta či obce.

"Niekde pôjde Sieť sama, niekde v širšej zostave a niekde podporí nezávislých kandidátov. Väčšina kandidátov na listine Siete bude bez straníckej príslušnosti," uvádza strana Radoslava Procházku.