Kiska už nehovorí o priamej linke na prezidenta

Prezident tvrdí, že už dostáva veľké množstvo podnetov. Telefónnu linku by vraj zatiaľ nestíhali obsluhovať.

6. aug 2014 o 10:43 SITA





BRATISLAVA. Ešte ako jeden z prezidentských kandidátov Andrej Kiska sľuboval, že v prípade zvolenia za prezidenta by uvažoval o poskytnutí telefónneho čísla priamo na neho občanom, dnes o tom nehovorí.

"Voliči nepotrebujú ďalšieho papaláša, ale autoritu, ktorá bude s nimi v kontakte, a nielen cez internet. Rozhodne by som na to viac využíval pracoviská prezidentského úradu v Banskej Bystrici a v Košiciach. A uvažoval by som aj o zriadení priamej telefónnej linky, na ktorú by v určený čas mohol zavolať ktorýkoľvek občan, ktorý má záujem hovoriť s prezidentom," povedal Kiska v januári agentúre SITA.

Hovorca prezidenta Peter Petrus tvrdí, že už od zvolenia Andreja Kisku za hlavu štátu dostávajú veľké množstvo podnetov, v ktorých občania i inštitúcie žiadajú Kisku o prijatie, podporu či pomoc pri riešení rôznych problémov.

"Kancelária prezidenta sa snaží v primeranej lehote ľudí informovať o spôsobe vybavenia ich podnetov. Zatiaľ preto ani nie je možné z kapacitných dôvodov rozšíriť formy komunikácie, kým nebude tento prvý nápor zvládnutý," vysvetlil Petrus.