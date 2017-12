Luxusné miesta Transpetrolu na Širokého Slovane preveria

Prenájom za 211-­tisíc eur minister nekomentuje. Počká si na záver dozornej rady spoločnosti.

7. aug 2014 o 20:05 Miroslav Kern

BRATISLAVA. Prenájom luxusných miest v uzavretom sky boxe pod strechou bratislavského zimného štadióna štátnou firmou minister hospodárstva Pavol Pavlis (Smer) neodsúdil ani nekomentoval.

Uzavretý priestor s občerstvením na sledovanie hokeja si prenajala štátna firma Transpetrol, ktorú vlastní ministerstvo hospodárstva.

Koncom júna za to zaplatila Slovanu Juraja Širokého 211-­tisíc a nie je jasné, či to je celá suma. Faktúra má v názve „záloha“ a nie je k nej zverejnená zmluva, iba krátky záznam vo výpise firemných faktúr.

Slovan aj Transpetrol o prenájme odmietajú povedať podrobnosti.

Utajená je aj samotná faktúra, z ktorej by malo byť jasné aspoň to, koľko miest má sky box a na aký dlhý čas si ho Transpetrol prenajíma.

Široký je považovaný za mecenáša Smeru, za vlád Roberta Fica získali jeho firmy zákazky za stovky miliónov eur.

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež:Transpetrol si prenajal luxusný sky box na Slovane za 211-tisíc

Tisíce za každé miesto

Na Slovane sú sky boxy, ktoré majú osem až 21 miest. Ak by bola lóža osemmiestna, štátnu firmu by jedno sedadlo v nej vyšlo na 26 400 eur, ak by išlo o najväčší box, za sedadlo a občerstvenie k nemu by zaplatila 10 057 eur.