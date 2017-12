Fico sa pustil do sankcií: Sú nezmyselné a ohrozujú Slovensko

Poslanec Smeru Ľuboš Blaha Fica podporil, sankcie vidí aj za pádom lietadla v Iráne.

9. aug 2014 o 19:47 TASR, Dušan Mikušovič

BRATISLAVA. Vzájomné sankcie, ktoré na seba uvalili Európska únia a Rusko, sú nezmyselné a ohrozujú Slovensko, vyhlásil predseda vlády Robert Fico zo Smeru v sobotu na oslavách Slovenského národného povstania v Lehote pod Vtáčnikom.

„V Povstaní sa dali všetci dohromady, bez ohľadu na to, či boli napravo, alebo naľavo,“ povedal Fico.

Aj teraz by sa podľa neho mali vláda a opozícia zomknúť a strážiť záujmy Slovenskej republiky. So sankciami, ktoré Fico kritizoval, pritom súhlasilo aj Slovensko.

Rokovania za nás viedol minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák. Jeho hovorca Boris Gandel premiérov výrok nekomentoval, nerobia to vraj pri žiadnych politikoch.

Kukan: Slovensko bolo pri dohode

Únia a Rusko sankcie z konca júla sú už tretie v tomto roku,

v prvej fáze Brusel prerušil diplomatické rokovania ,

, v druhej zmrazil účty a zakázal vstup 87 Rusom,

a zakázal vstup 87 Rusom, v tretej zakázal vývoz zbraní do Ruska či nákup dlhopisov ruských štátnych bánk.

Opoziční poslanci Ficovu výzvu na zomknutie sa podľa vzoru SNP prijali chladne.

„Tradícia Povstania je presne to, proti čomu sú sankcie Európskej únie, čiže proti štátu, ktorý porušuje slobodu iných národov,“ hovorí šéf zahraničného výboru Národnej rady František Šebej (Most-Híd).

„Ak by sme sa mali zomknúť okolo hodnôt SNP, zomkli by sme sa proti Rusku a neliezli by sme Putinovmu režimu do zadku.“

Ficov výrok považuje za reakciu človeka, ktorý je „mimo štandardného hodnotového myslenia európskej politiky“.

Bývalý minister zahraničných vecí Eduard Kukan (SDKÚ) pripomína, že sankcie EÚ proti Moskve boli výsledkom zložitých rokovaní.

„Slovensko pri tom sedelo, súhlasili s nimi všetky štáty, aj my,“ hovorí. „Ak nakoniec takáto dohoda vznikla, no tak ju plňme,“ dodáva Kukan.

Blaha: Ekonomická vojna je nezmysel

Premiér má naopak podporu poslanca Smeru Ľuboša Blahu. „Ekonomická vojna neprináša výsledky a je absurdná a nezmyselná,“ tvrdí.

Ako príklad zlého vplyvu sankcií na celom svete spomína nedeľný pád lietadla v Iráne.

„Tam už tridsať rokov nemôžu modernizovať civilné lietadlá a majú tam najvyšší výskyt leteckých nešťastí. Sankcie dopadajú na nevinných ľudí.“

Prezident Andrej Kiska bol cez víkend na dovolenke, na Fica reagovať nemohol. Ešte pred ohlásením doteraz najtvrdšej politiky Únie voči Rusku povedal, že sprísnenie sankcií ako spoločného postupu EÚ považuje za nesmierne dôležitý krok.

