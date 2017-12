Radičovej človek je vinný z korupcie

Bývalého poradcu premiérky Martina Novotného za kauzu Osrblie odsúdili na rok podmienečne a pokutu.

12. aug 2014

Podmienečný trest dostal aj druhý obžalovaný. Obaja sa odvolali.

PEZINOK. Prvý raz sa na Slovensku stalo, že súd uznal za vinného z korupcie človeka blízkeho predsedovi vlády.

Bývalý poradca Ivety Radičovej, ktorá bola premiérkou v rokoch 2010 až 2012, Martin Novotný dostal v kauze Osrblie trest rok väzenia podmienečne a pokutu desaťtisíc eur.

Rovnako obišiel aj jeho spoločník Igor Líška, bývalý veľvyslanec v Keni. Verdikt nie je právoplatný, obaja obžalovaní sa odvolali.

Na kauze je na slovenské pomery nezvyčajné aj to, že polícia v lete 2011 zasahovala proti človeku spojenému s aktuálnou vládnou garnitúrou, akciu nikto nevyzradil ani sa nestratili dôkazy.

Radičová v tom nebola

Kauza Osrblie v júli 2011 zatkli Igora Líšku,

v kancelárii Martina Novotného prevzal 30­-tisíc eur,

peniaze mu odovzdal stavebník Peter Kňazík,

Novotný bol v tom čase na dovolenke v USA,

obvinili ho po návrate v auguste 2011, skončil vo väzbe,

premiérka Novotného po prevalení kauzy odvolala,

od korupcie sa dištancovala,

Kňazík s komplicom Pavlom Prečuchom vlani prijali podmienečné tresty aj bez súdu.

Vtedajšie tvrdenia dnešného premiéra Roberta Fica zo Smeru, že premiérka o korupcii musela vedieť, vyšetrovanie nepotvrdilo.

„Ak by takéto niečo bolo preukázané, tak by obžaloba znela trochu inak a zrejme by v nej figurovali aj iné osoby,“ povedal špeciálny prokurátor po vynesení rozsudku. Z dokazovania v hlavnom pojednávaní bolo podľa neho zjavné, že preukazovať korupciu na „najvyšších miestach je mimoriadne náročné“.

Polícia odpočúvala telefóny aktérov, sledovala ich, označila peniaze a sledovala ich odovzdávanie. Ako dôkaz súd uznal aj komunikáciu Líšku s Novotným cez Skype.

„Vyplýva z nej, že Líška skypoval do USA na dovolenku obžalovanému Novotnému o tom, že Cencúľ príde a prinesie základný kameň. Že priletia holubičky, tridsať holubičiek, potom sto holubičiek,“ hovoril sudca Igor Králik.

Komunikácia bola v textovej forme. Líška ju polícii sprístupnil, keď ho zadržali. Na pojednávaní vysvetlil, že holubičky boli peniaze. Tridsať holubičiek znamenalo 30-tisíc eur. Podľa Líškovej verzie však nešlo o nič protizákonné.

Cencúľ všetko priznal

Provízia mala byť za pomoc pri vybavovaní dotácie na dostavbu biatlonového centra v Osrblí. Časť peňazí mala ísť z rezervy predsedníčky vlády a časť od ministerstva školstva.

Cencúľom volali stavebníka Petra Kňazíka, ktorý počas vyšetrovania priznal, že Novotný si od neho pýtal úplatok. „Priamo mi nepovedal, že chce desať percent z týchto súm. Napísal to len na papier a spýtal sa ma, či som porozumel,“ povedal Kňazík vo výpovedi z 30. júla 2011, ktorú má SME k dispozícii. Líška potom podľa Kňazíka do telefónu o peniazoch hovoril ako o „malej domov“.

Súd rozhodol o Novotného a Líškovej vine, hoci Kňažíkovu výpoveď nemohol brať do úvahy. Po priznaní viny v kauze vystupoval už iba ako svedok a použiť jeho výpoveď z času, keď bol obvinený, zákon nedovoľuje. Opakovane vypovedať odmietol.

Skutočnosti s lístočkom však podľa sudcu potvrdil aj Líška. Novotný to odmieta. „Žiadnu sumu desať percent som na papier nenapísal.“

Legenda s pútavým dejom

Novotný od začiatku tvrdí, že je nevinný. Kauzu v záverečnej reči označil za legendu s pútavým dejom, ktorá mu zničila život.

Medzi dôkazmi je aj e­mailová komunikácia Novotného s vtedajšom šéfkou Radičovej kancelárie Katarínou Vajdovou. V piatok jej zavolal, v pondelok poslal e­mail so žiadosťou biatlonistov o stretnutie s premiérkou a v utorok bolo všetko vybavené. Na schôdzku, kde Radičová dotáciu prisľúbila, priviedli aj olympijskú šampiónku Anastasiu Kuzminovú.

„Treba povedať, že išlo o nebývalú rýchlosť. Stretnutie nebolo plánované štandardne,“ povedal sudca. Kauzou sa bude ďalej zaoberať Najvyšší súd.