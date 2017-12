Pellegrini: V školách od septembra zdvojnásobíme počet asistentov

12. aug 2014 o 14:43 SITA

BRATISLAVA. V školách od septembra pribudne 769 nových asistentov učiteľa, ktorí budú pomáhať pri práci so zdravotne postihnutými žiakmi.

V súčasnosti v školách pôsobí 736 asistentov, ich počet sa tak od nového školského roka viac než zdvojnásobí.

"Na rok 2014 boli požiadavky niekde na úrovni 1 640 asistentov učiteľa, ale mali sme na nich len 5,74 milióna eur, preto sme na začiatku roka pridelili len 736 asistentov. Teda 904 žiadostí zostalo nepokrytých. Na základe rozhodnutia vlády a ústretovosti ministra financií budeme môcť pridať ďalších 769 asistentov, čím z tej požiadavky 1 640 zostane nepokrytých zatiaľ 135," povedal v utorok pre agentúru SITA minister školstva Peter Pellegrini.

Šéf rezortu školstva však chce s ministrom financií rokovať aj ďalej a získať peniaze aj na zvyšných asistentov.

Minister Pellegrini už avizoval, že len od septembra do konca roka budú asistenti stáť skoro dva milióny eur, budúci rok budú potrebovať šesť miliónov eur.

Podľa Pellegriniho je to už dohodnuté s ministrom financií, ktorý peniaze na september vyčlenil a zároveň ich garantuje aj pre rok 2015 v návrhu štátneho rozpočtu.

Prácu asistenta by mali vykonávať mladí absolventi z pedagogických fakúlt, z ktorých by sa postupne pri obmene učiteľského zboru mohli stať učitelia. Na ich miesto by potom nastúpili ďalší potenciálni pedagógovia.

Požiadavky na asistentov prichádzajú podľa šéfa rezortu školstva z celého Slovenska. "Napríklad v Banskobystrickom kraji bola tá požiadavka na 208 ľudí, podarilo sa nám uspokojiť 190."