Dobrovoľných policajtov je málo, policajti ich prácu oceňujú

Policajný dobrovoľník musí prejsť najskôr sitom svojej obce. Samosprávy niekedy o tejto možnosti ani nevedia.

12. aug 2014 o 18:51 Matej Dugovič

ROHOŽNÍK. Policajti z malého oddelenia v Rohožníku by na výjazdy vyrážali sami, ale už roky sa môžu spoľahnúť, že do služby vyrazia aj s dobrovoľníkmi z ich obce. Na Slovensku je ich 600.

Dobrovoľný strážca Patrik Linek má pri sebe preukaz a na sebe reflexnú vestu. S policajtom sa vybrali za obec, aby skontrolovali vodičov. Pomáhať môže iba v okolí šiestich dedín, ktoré sú v jeho obvode.

Poslúchajú

Policajt Linekovi s terčíkom na zastavovanie áut povie, ktoré auto zastaviť, dobrovoľník totiž môže konať len na jeho povel. Vodič nákladného auta poslušne zastaví. Tak ako policajt aj Linek je v službe verejným činiteľom.

Stĺpec vpravo Dobrovoľníci je ich asi 600 ,

konajú len na pokyn policajta ,

v službe sú verejnými činiteľmi ,

musia mať preukaz, pásku, za nízkej viditeľnosti aj reflexnú vestu,

môžu zastavovať autá, riadiť premávku, dohliadať na verejnýporiadok.

Po zaškolení by mohol merať aj rýchlosť, no v Rohožníku nemajú prístroj a aj Dräger na kontrolu alkoholu v dychu dali práve prekalibrovať. Skontroluje doklady, obehne auto a preverí evidenčné tabuľky.

„Nestáva sa, že by ma nebrali ako autoritu,“ vraví dobrovoľník. Ak by vodič nezastavil, môže ho dobrovoľník s policajtom aj prenasledovať, páchateľa na úniku môže chytiť a zadržať.

Linek vysvetľuje, že chcel byť policajt, no nevyšlo mu to, a tak popri zamestnaní zadarmo pomáha, pretože ho to baví. Negatívne reakcie z okolia, že pomáha polícii, nemá.