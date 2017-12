Metal na festivale počúvajú bez incidentov, Čechov je ako Slovákov

Ochranka podľa organizátora Petra Beťka chráni ľudí v areáli pred problémami z vonku.

13. aug 2014 o 19:46 Daniel Vražda

NOVÁ BAŇA. „Bratia a sestry! Gothoom, za ktorý sme bojovali, je tu a je to vaša práca. Nie sme extrémisti, sme metalisti. Gothoom je sloboda, Gothoom is freedom,“ otvoril piaty ročník najväčšieho metalového festivalu na Slovensku nad Novou Baňou hlavný organizátor Peter Beťko.

Open air fest sa začal absolútne pokojne, bez akýchkoľvek incidentov. Beťko očakával kresťanských aktivistov, ale tí úvodný blackmetalový koncert ignorovali.

„Ochranka chráni ľudí na festivale pred tými zvonku. Čakali sme nejaké procesie, ale je tu pokoj. Chcem, aby si to tu ľudia užili a to je všetko,“ povedal pred koncertom Beťko.

Očakávajú do 1500 návštevníkov

Mestečko Nová Baňa s vyše 7500 ľuďmi zažilo pravdepodobne najväčšie vzrušenie už niekoľko týždňov pred metalovým festivalom. Kresťanskí aktivisti spolu s KDH a dekanom žiadali jeho zrušenie.

Dôvodom boli najmä texty, ktoré podľa nich hanobia vieru a vyzývajú k násiliu.

Pokojný priebeh naznačovali veľké smerové tabule Gothoom po ceste na novobanské lazy (štále), ktoré zostali na mieste.

Beťko označil festival za rodinný komorný podnik a očakáva približne 1500 návštevníkov počas štyroch dní.

Zatiaľ je v kempe niekoľko stoviek prevažne v čiernom oblečených ľudí, ktorí si v prvý deň užívajú black metal a čakajú aj na americkú kapelu Inquisition.

„Poznám tvorbu niektorých kapiel intímne. Keby som to prehnal, povedal by som, že to, čo šíria, je kultúrny alebo normálny boľševizmus v zmysle násilia a ničenia toho, čo je pozitívne,“ charakterizoval tvorbu niektorých black- a deathmetalových skupín poslanec parlamentu za KDH Marián Kvasnička.

Vystúpia Európania aj Američania

Polícia avizovala, že bude monitorovať priebeh metalového festivalu. Texty skupín chce analyzovať a v prípade porušenia zákona zasiahne.

Priamo v areáli ani cestou sme žiadnych uniformovaných policajtov nevideli.

„Pripravujeme zvýšené bezpečnostné opatrenia, na ktorých budú participovať policajti kriminálnej, dopravnej a poriadkovej polície,“ vyhlásila Marianna Paulíková, vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Prezídia policajného zboru.

Gothoom získal charakter medzinárodného metalového festivalu. Vystúpia české, americké, rakúske, talianske, švédske, poľské či nórske metalové zoskupenia.

„Ľuďom sa tu páči. Momentálne je tu Čechov a Slovákov tak päťdesiat na päťdesiat,“ vyhlásil spokojný Beťko pre českú televíziu.