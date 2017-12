Primátora zo Smeru posúdi prokuratúra, obišiel zverejňovanie zmlúv

Smer neodpovedá, či bývalého poslanca Petra Obrimčáka postaví do volieb primátora.

13. aug 2014 o 21:03 Mikuláš Jesenský

STROPKOV. Aktivity primátora Stropkova Petra Obrimčáka (Smer) pri výstavbe priemyselného parku preverí Generálna prokuratúra. Podnet podali štyria Stropkovčania.

Bývalý poslanec parlamentu za Smer Obrimčák podpísal v auguste 2011 s prešovskou firmou PKB Invest dodatok k zmluve o dielo na stavebné práce v priemyselnom parku v Stropkove.

O rozhodnutí neinformoval poslancov a dodatok neuverejnil v registri zmlúv na webe mesta, čo bola jeho zákonná povinnosť.

Na základe utajeného dodatku podpísal primátor vo februári 2014 dohodu o urovnaní, kde uznáva nárok PKB Invest na vyplatenie sumy 272 500 eur za nepredvídané práce. Ani o tom neinformoval zastupiteľstvo.

Boja sa o milióny

Súd vo Svidníku mal minulý mesiac posúdiť dohodu o urovnaní. Keby ju schválil, uznal by nárok firmy na peniaze.

Súd prípad neuzavrel, vráti sa k nemu na budúci týždeň. Upozornili na to noviny Stropkovské spektrum.

Mestu podľa jedného z autorov podania Kamila Bodnára hrozí aj to, že by muselo vrátiť 3,5 milióna eur, ktoré dostalo na výstavbu priemyselného parku. „Je to jedna tretina mestského rozpočtu. Mesto by sa tak mohlo dostať do nútenej správy.“