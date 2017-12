Psychiater Nábělek: Depresiu doma nevyliečite

Drastické spôsoby samovrážd, keď je nízka šanca na prežitie, si volia častejšie muži.

Špecialista na liečbu závislostí a primár psychiatrie Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici Ludvík Nábělek tvrdí, že človek nedokáže depresiu pri ťažkých formách maskovať.

Herec Robin Williams spáchal samovraždu. Je únavné pre ľudskú psychiku byť zabávačom, od ktorého sa očakáva, že bude stále dobre naladený a rozprávať vtipy?

„Môže a nemusí. Môže to byť záťaž, ale len to by nestačilo na depresiu alebo samovraždu. Určite tam zohrali úlohu aj iné faktory. Depresia vzniká ako súhra viacerých komponentov. Jednu z nich predstavuje určite vrodená zraniteľnosť, predispozícia. Sú ľudia, ktorí znášajú ťažko aj banálne situácie.“

Williams mal vážne psychické problémy, bojoval so závislosťami od alkoholu a drog. Je jeho prípad výnimočný, alebo sa za zabávačmi často skrývajú ľudia, ktorí humorom maskujú problémy?

Pri najvážnejších problémoch sa už nedá veľmi maskovať. Ťažká depresia človeku neumožní pracovať vôbec, tobôž zabávať. Faktom je, že u ľudí z umeleckých kruhov môže byť horšia disciplinovanosť a životospráva. Sú pod psychiatrickým dohľadom, sú si vedomí depresívnej poruchy, ktorá si vyžaduje užívanie liekov a dodržiavanie spôsobu života, ale nedokážu to dodržať.

Ľudia so šoubiznisu v Spojených štátoch chodia na odvykacie a psychiatrické liečenia podľa správ z médií pomerne často. Ako sa môže líšiť liečba hviezdy na súkromnej klinike od toho, čo môže dostať človek s porovnateľnými problémami u nás?

Liečba hviezdy je zrejme problematickejšia. Malo by platiť, že keď máš nejakú poruchu, na celom svete by ju mali liečiť identickým alebo podobným spôsobom. Ak celebritu nebudú prísne liečiť, či už kvôli koncertom alebo nakrúcaniam, obráti sa to proti nej.

Williams sa viac razy liečil. Ako je možné, že človek dopadne takto aj s odbornou starostlivosťou?