Most nevylučuje spoluprácu s SMK v komunálnych voľbách

Most-Híd chce s SMK spolupracovať v Rimavskej Sobote. Podľa TASR sa hovorí o súčasnom primátorovi Jozefovi Šimkovi.

14. aug 2014 o 12:38 TASR

BRATISLAVA. Strana Most-Híd nevylučuje spoluprácu s SMK v novembrových komunálnych voľbách. Všetko bude podľa hovorcu Mosta-Híd Gabriela Gilányiho závisieť od vzájomnej dohody.

"Záujem spolupracovať bude všade tam, kde sa s SMK dokážeme dohodnúť," uviedol pre TASR Gilányi.

Potvrdil prebiehajúce rokovania v niektorých regiónoch, konkrétnejší nechce byť. "Bolo by nekorektné prípadné dohody predbiehať," poznamenal.

Spolupráca v Rimavskej Sobote

SMK o prípadnej spolupráci TASR odpovedala, že podľa straníckych stanov majú výlučné právo navrhovať kandidátov miestne organizácie.

"Kandidátov strany v komunálnych voľbách a miestnu koalíciu schvaľuje členská schôdza. O rokovaniach s potenciálnymi partnermi teda rozhodnú samotné miestne organizácie strany," uviedol Attila Puskás z tlačového odboru strany SMK.

Most-Híd má záujem o spoluprácu napríklad v Rimavskej Sobote. Krajský predseda strany v Rimavskej Sobote Zsolt Simon avizoval, že Most-Híd navrhne vlastného kandidáta na primátora, bude ním riaditeľ Základnej školy Mihálya Tompu s vyučovacím jazykom maďarským Štefan Orosz.

Most-Híd sa pre neho pokúsi získať podporu aj ďalších stredopravých strán vrátane SMK.

Tamojší okresný predseda SMK František Auxt je pripravený so Simonom rokovať, zatiaľ však nevie, koho strana podporí.

"Miestna organizácia 1. septembra rozhodne, či budeme mať vlastného kandidáta, alebo koho podporíme, ak nebudeme mať vlastného," povedal.

Hovorí sa aj o Šimkovi

Podľa informácií TASR je v hre aj podpora súčasného rimavsko-sobotského primátora Jozefa Šimka, ktorý kedysi pôsobil v HZDS, za šéfa banskobystrického kraja kandidoval s podporou SNS a za prezidenta za SMS.

Ak by SMK podporila Šimka a ten by uspel, údajne by dostala plateného viceprimátora. Auxt to nepotvrdil, zopakoval, že strana rozhodne o podpore v septembri.

Komunálne voľby budú 15. novembra. Kandidačné listiny môžu strany a kandidáti podávať do 21. septembra. Oficiálna predvolebná kampaň sa začne koncom októbra.