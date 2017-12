Polícia nenašla dohodnuté hlasovanie podľa Radičovej kódu

Podozrenia hovorili o dohodnutom značení lístkov pri voľbe generálneho prokurátora pred troma rokmi.

14. aug 2014 o 18:35 SITA

BRATISLAVA. Za údajne dohodnutý systém vládnych strán pri voľbe generálneho prokurátora v roku 2011, ktorý neskôr Robert Fico nazval Radičovej kódom, nebude nikto obvinený.

Informoval o tom portál Aktuálne.sk.

„Pokiaľ som informovaný riaditeľom Národnej protikorupčnej jednotky, kde je táto vec vyšetrovaná, by do konca augusta malo byť trestné stíhanie zastavené,“ povedal pre portál šéf Národnej kriminálnej agentúry Daniel Goga.

video //www.sme.sk/vp/20648/

Neplatné hlasy

Voľba z mája 2011 bola už tretia v poradí. Na post generálneho prokurátora pôvodne kandidovali Dobroslav Trnka a Jozef Čentéš.

Čentéš pred hlasovaním odstúpil a zostal len Trnka. Pre vtedajšiu vládnu koalíciu bol výsledok tejto voľby kľúčový. Premiérka Iveta Radičová totiž už po prvej neúspešnej voľbe pohrozila, že ak parlament zvolí Trnku, podá demisiu.

V tejto voľbe napokon hlasovalo všetkých 150 poslancov, za Trnku bolo 70. Koalícia mala aj s nezávislými poslancami 79 hlasov. Proti Trnkovi bolo 17 poslancov, zdržalo sa 29 a 34 hlasov bolo neplatných.

Práve tie mali byť podľa niektorých informácií zámerne znehodnotené.

„To, čo sme tvrdili všetci, ktorí sme boli v opozícii obviňovaní, napokon vyšlo najavo. Žiadne kódy sa nekonali,“ reagoval šéf Mosta Béla Bugár.

Ako dodal, sám upozorňoval, že ak by jednotlivé kluby takto kontrolovali svojich poslancov, čísla by museli sedieť. Rovnaký počet poslancov by vraj musel hlasovať rovnako, a to nesedelo.

„Táto téma traumatizovala spoločnosť a slúžila na spochybňovanie legitimity zvolenia Jozefa Čentéša. Netvrdím, že atmosféra, v akej sa voľby odohrávali, bola slávnosťou demokracie,“ reagoval na správu Aktuálne.sk šéf SaS Richard Sulík.

Údajné výpovede

Na internete sa podľa Aktuálne.sk ešte v roku 2012 objavili údajné časti výpovedí skrutátora voľby Vladimíra Matejičku (Smer), Andreja Ďurkovského (ex-KDH) a vtedajšieho poslanca Mosta Igora Sidora.

Údajne naznačujú existenciu spomínaného Radičovej kódu, o ktorom hovoril už po voľbe predseda Smeru Robert Fico.

„Bolo nám povedané, že členovia nášho poslaneckého klubu by mali znehodnotiť hlasovacie lístky spôsobom, ktorý bol presne popísaný, čiže sme mali hlasovacie lístky zoškrtávať, zdá sa mi, vodorovne,“ vypovedal podľa dokumentu na internete Sidor.

Tým sa mali hlasovacie lístky podľa zverejneného textu stať neplatnými. „Bolo nám vysvetlené, že takto sa podarí identifikovať ´zradcov´, teda či každý poslanecký klub splnil to, čo sľúbil pred hlasovaním.“

Ďurkovského, ktorý musel odísť z KDH, vypočúvali ešte v októbri 2011.

Bývalý primátor vypovedal, že pred hlasovaním si ho zavolal Pavol Hrušovský a oznámil mu, že nesmie byť zvolený Dobroslav Trnka. „A je mojou povinnosťou v tomto zmysle hlasovať.“

Dodal, že každá strana mala vlastný postup, ako zneplatniť hlasovacie lístky. „Osobne sa domnievam, že hlavným aktérom v tejto veci bol vtedajší predseda parlamentu Richard Sulík.“

Ten si podľa neho svoj lístok fotil mobilom, „čo som mal možnosť vidieť na vlastné oči“. Sulík to však označil za nezmysel.