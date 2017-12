Lipšic: Liberálov sme nevysvetlili, spojenie nepomohlo

Predstavovanie ekonomického programu hneď po príchode liberálov bola chyba, myslí si Daniel Lipšic.

16. aug 2014 o 9:17 SITA

BRATISLAVA. Spojenie s liberálmi Nova zle odkomunikovala, respektíve ho neodkomunikovala vôbec.

Myslí si to šéf hnutia Daniel Lipšic, podľa ktorého spojenie Nove nepomohlo.

Podľa neho nie je problém, ak sú v jednej strane ľudia, ktorí majú konzervatívnejšie a liberálnejšie názory. „Sú v každej strane okrem KDH a SaS,“ konštatoval.

Chybou podľa Lipšica bolo, že Nova sa hneď po spojení začala venovať komunikácii ekonomického programu.

„Mali sme sa venovať téme spájania. Emócia potreby spájať pravicové sily tu stále je. Nevytvárať zberné tábory, ale spájať ľudí, ktorí nemajú škandály, majú čistý štít, majú čo ponúknuť,“ zdôraznil.

Lipšic sa nechce sťažovať na útoky proti jeho strane.

„Každý to musí v politike vydržať. Nie sme padavky. Kto reálne odhaľuje škandály, v ktorých sú zapletené finančné skupiny? Nie, že o nich hovorí, ale kto s nimi reálne príde, kto ich odhaľuje? Ak si ľudia myslia, že to robia iné strany, tak to nechám na ich zváženie,“ dodal Lipšic.

Jozef Kollár, Juraj Miškov, Daniel Krajcer, Martin Chren a Juraj Droba vystúpili vlani zo SaS, založili Liberálnu dohodu a vstúpili do Novy, kde vytvorili Liberálnu frakciu. Tá zanikla v júni na návrh Lipšica.

Droba sa nedávno chcel vrátiť späť do SaS, no v strane ho odmietli.

