Droba navrhuje rozvody dohodou formou notárskej zápisnice

Uľahčenie rozvodov už raz navrhla SaS, po nezhodách v parlamente ho stiahla dúfajúc v podporu Smeru.

17. aug 2014 o 8:54 TASR

BRATISLAVA. Štát by mal umožniť rozvody manželských párov vzájomnou dohodou formou notárskej zápisnice.

V novele zákona o rodine to presadzuje liberálny poslanec Juraj Droba (nezaradený). Parlament sa ňou bude zaoberať v septembri

Droba chce umožniť rozvod dohodou nielen bezdetným párom, ale aj manželom s dospelými deťmi.

Možnosť rozviesť sa na súde ponecháva, párom však chce dať možnosť aj ľahšej cesty.

"Všetci hovoríme o preťažení súdov, preto ich chcem odbremeniť od agendy, ktorú mať nemusia," vysvetlil.

Droba je zároveň presvedčený, že schválenie novely zmierni šikanu občana zo strany štátu. "Ak sa dvaja ľudia kultivovane dohodnú na rozchode, nie je dôvod, aby im sudca kládol otázky."

Liberál zároveň odmieta protiargumenty, podľa ktorých manželstvo s tak jednoduchou možnosťou ukončenia stratí na vážnosti.

"Je to argument kresťanskej loby. Vstúpiť do manželstva je predsa úplne jednoduché, je to neporovnateľne jednoduchšie, ako rozvod," dodal.

Rozvod dohodou však nebudú môcť využiť všetky páry. Možnosť sa má otvoriť len manželom, ktorí boli spolu aspoň rok a nemajú spoločné maloleté deti a ani maloleté deti zverené do náhradnej starostlivosti.

Naposledy sa o rozvodoch dohodou hovorilo v parlamente pred rokom. Vtedajší návrh SaS vyvolal búrlivú diskusiu.

Július Brocka (KDH) napríklad za niektoré vyhlásenia označil šéfa SaS Richarda Sulíka za sprostého.

Podľa neho by mal návrh svoju logiku vtedy, keby bol na Slovensku nízky podiel rozvodov a bolo by ťažké sa rozviesť, tvrdil však, že opak je pravdou.

Proti novele vystúpil aj poslanec vládneho Smeru Otto Brixi. Pýtal sa, či smerujeme k tomu, aby sa ľudia brali cez e-mail a rozvádzali cez Facebook.

"V súčasnosti sa na Slovensku rozvádza 40 percent manželstiev, týmto počinom to bude 60 percent," povedal pred rokom.

Liberáli novelu napokon stiahli s nádejou, že získajú podporu vládneho Smeru.