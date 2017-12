Bugár: Matovič do slovenskej politiky nepatrí

Líder Obyčajných vyhlásil, že tradičným stranám problémy s korupciou nevadia. Šéf Mosta ukazuje na jeho chyby.

17. aug 2014 o 10:25 TASR

BRATISLAVA. O tom, kto bude o dva roky v parlamente, rozhodnú voliči, ale líder Obyčajných ľudí Igor Matovič na slovenskú politickú scénu nepatrí.

Myslí si to predseda Mosta Béla Bugár.

"Môžeme povedať, ako pán Matovič, že s nikým nebudeme spolupracovať, lebo staré politické strany si rozdávajú banány. Ale čo robí v parlamente? Keď boli štyria vo vládnej koalícii, vládu rozbíjali. Mali šestnásť poslancov, teraz čert ho vie, koľko poslancov má klub OĽaNO, a hlasujú, ako sa im zachce," vyhlásil Bugár.

Rozdávajú si banány

Reagoval tým na kritické vyjadrenia Igora Matoviča na adresu lídra Siete Radoslava Procházku a tradičných politických strán z utorka.

Matovič vtedy vyhlásil, že tradičným politickým stranám problémy s korupciou nevadia a vládni poslanci si "rozdávajú banány" v podobe zamestnávania rôznych sebe blízkych ľudí vo verejnej správe.

"Na mieste pána Matoviča by som veľmi dlho uvažoval, či vôbec otvorím ústa, čo sa týka korupcie. Nie staré politické strany boli tie, ktoré povedali: Ponúkli mi 20 miliónov eur, ak položím vládu. A potom zrazu, keď bolo treba povedať, kto to ponúkol, povedal, že to bol vtip," reagoval Bugár.

Dodal, že Matovičova rodinná firma podľa neho zvýhodnila počas kampane OĽaNO. "Prostredníctvom novín, kde on už nemá čo hľadať, len jeho manželka."

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež:Procházka priznal hlas na nahrávke s Matovičom, skúma ju prokurátor

Nechce hodnotiť

Matovič v utorok konštatoval, že na prvej tlačovej konferencii venovanej kauze Radoslava Procházku zámerne zamlčal, že má k dispozícii dôkaz v podobe nahrávky rozhovoru.

"Chcel som, nech sa uvarí vo vlastných klamstvách, a myslím si, že to bolo na prospech veci," vyhlásil Matovič.

"Chcel som ľuďom ukázať, že keď chcú usvedčiť ktoréhokoľvek skorumpovaného politika, úradníka, alebo policajta, lekára, musia mať dôkaz, lebo inak z nich urobia bláznov, šašov a povedia, že nič také sa nestalo."

Bugár však Matovičove vyjadrenia považuje skôr za mediálnu hru.

"Pozrite, ja som tam nebol. Nevieme, čo všetko sa tam udialo. Nevieme, čo všetko bolo povedané. Tým pádom to nemôžem hodnotiť. Je to tvrdenie proti tvrdeniu," vyhlásil na margo polemiky medzi Matovičom a Procházkom Bugár.

"Pán Matovič tvrdí, že to ešte dokonca bude mať nejaké pokračovanie. Pán Procházka tvrdí, že tieto vety boli zmanipulované a zostrihané. Na to sú orgány, ktoré to môžu zistiť. Je to najmenší problém, ak je toho niekto schopný a chce to zistiť, či bolo so záznamom manipulované, alebo nie," dodal.