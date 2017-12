Most nepodporí rozvody dohodou, ktoré presadzuje Droba

Juraj Droba by umožnil rozvody formou notárskej zápisnice, parlament o tom bude rokovať v septembri.

19. aug 2014 o 12:17 TASR

BRATISLAVA. Strana Most-Híd nepodporí v parlamente rozvody dohodou, ktoré presadzuje poslanec Juraj Droba.

"Tak, ako to bolo v minulosti, aj teraz platí, že strana Most-Híd nepodporí návrhy, ktoré by umožňovali rozvody len na základe splnenia určitých formalít," vyhlásil v utorok poslanec Gábor Gál.

Podľa neho je manželstvo základom rodiny a spoločnosti a preto by vstup do tohto zväzku ako aj rozvod mali byť vážnym životným krokom.

"Nie raz sa stáva, že sa manželia rozhodnú pre rozvod neuvážene či v afekte. Takéto manželstvá sa však dajú zachrániť a prax ukázala, že mnohé z nich potom fungujú roky bezproblémovo ďalej," zdôraznil Gál.

Droba je presvedčený, že by mal štát umožniť rozvody manželských párov vzájomnou dohodou formou notárskej zápisnice. Novelou zákona o rodine sa bude parlament zaoberať už na septembrovej schôdzi.

Poslanec chce umožniť rozvod dohodou nielen bezdetným párom, ale aj manželom s dospelými deťmi.

Možnosť rozviesť sa na súde ponecháva, párom však chce dať možnosť aj ľahšej cesty. Droba je zároveň presvedčený, že schválenie novely zmierni šikanu občana zo strany štátu.

Liberál zároveň odmieta protiargumenty, podľa ktorých manželstvo s tak jednoduchou možnosťou ukončenia stratí na vážnosti.

"Je to argument kresťanskej loby. Vstúpiť do manželstva je predsa úplne jednoduché, je to neporovnateľne jednoduchšie, ako rozvod," dodal.

Rozvod dohodou však nebudú môcť využiť všetky páry. Možnosť sa má otvoriť len manželom, ktorí boli spolu aspoň rok a nemajú spoločné maloleté deti a ani maloleté deti zverené do náhradnej starostlivosti.