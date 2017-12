Švecová čaká na krok Boreca, môže byť šéfkou Najvyššieho súdu

Priaznivci Štefana Harabina, ktorí navrhujú Daniela Hudáka, majú v Súdnej rade menšinu.

19. aug 2014 o 20:18 Matúš Burčík

BRATISLAVA. Minister spravodlivosti Tomáš Borec (za Smer) musí do piatka rozhodnúť, či postaví vlastného kandidáta do druhej voľby predsedu Najvyššieho súdu.

Ak tak napokon neurobí, má šancu na zvolenie sudkyňa Daniela Švecová.

Borec o prípadnom vlastnom kandidátovi do poslednej chvíle nechce hovoriť.

„Do uplynutia lehoty na predkladanie kandidátov sa k tejto téme nebudeme vyjadrovať,“ povedala hovorkyňa ministerstva Alexandra Donevová.

Podľa informácií SME je možné, že Borec priamo alebo nepriamo podporí Švecovú. Tá údajne nechce ísť do voľby ako politická kandidátka.

Na otázky poslané e­-mailom v utorok nereagovala.

Tretí kandidát nič nerieši

Kandidáti Daniela Švecová bývalá podpredsedníčka Najvyššieho súdu,

v minulosti mala blízko k Harabinovi, potom sa od neho dištancovala,

v roku 2009 jej aj Hudákovi Harabin dal štedré odmeny,

s časopisom Plus sedem dní sa neskôr súdila, keď ju s Harabinom spájal, Daniel Hudák v skupine sudcov v máji vyjadril podporu Harabinovi,

bol jeho štátnym tajomníkom na ministerstve,

bol aj jedným z aktérov kauzy Bonanno, pre ktorú sa súdi o odškodné s Novým Časom.

Ak by Borec ako zástupca vlády niekoho do voľby postavil, znamenalo by to zrejme, že opäť nebude zvolený nikto, ako sa to stalo v prvom kole.

V tom kandidoval aj predchádzajúci šéf Najvyššieho súdu Štefan Harabin.

Švecovú navrhuje Sudcovská rada Krajského súdu v Trnave a časť kolegov z Najvyššieho súdu.

Proti nej stojí Daniel Hudák, blízky Harabinovi. Keď bol Harabin ministrom spravodlivosti v prvej vláde Roberta Fica, Hudák mu robil štátneho tajomníka.