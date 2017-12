Vyše polovica mladých si vie ľahko zaobstarať marihuanu

Na trh sa dostáva čoraz viac nových nebezpečných látok, ktoré simulujú účinky známych drog.

20. aug 2014





BRATISLAVA. Pätnásť percent mladých Slovákov užilo za posledný rok marihuanu, 61 percent by sa k droge vedelo ľahko dostať do 24 hodín a za nemožné alebo veľmi ťažké to považuje 17 percent.

Vyplýva to z celoeurópskeho prieskumu, ktorý sa konal v júni na vzorke 13-tisíc respondentov vo veku 15 až 24 rokov.

Agentúru SITA o tom informoval hovorca Európskej komisie na Slovensku Andrej Králik.

Mnohí sú za regulovaný predaj

Podľa prieskumu by sa 23 percent mladých Slovákov vedelo ľahko dostať k extáze, ku kokaínu 12 percent a nevedelo by sa k nemu dostať 61 percent opýtaných.

Viac ako polovica respondentov (51 percent) si myslí, že predaj marihuany by mal byť regulovaný a 46 percent verí, že jej predaj by mal byť zakázaný.

Desať percent mladých tvrdí, že predaj extázy by mal byť regulovaný a podľa 90 percent zakázaný. K heroínu a kokaínu majú mladí ešte tvrdší postoj. Tieto drogy by zakázalo 95 percent.

Európska komisia upozorňuje, že každý rok na trh prichádzajú nové psychotropné látky, ktoré sú čoraz viac dostupnejšie a simulujú účinky drog ako heroín či LSD.

Tieto látky spôsobujú početné úmrtia alebo intoxikácie.

Trestali by dílerov

Od spustenia celoeurópskeho systému včasného varovania v roku 1997 členské štáty upozornili na vyše 360 nových psychoaktívnych látok. Podľa prieskumu tieto látky neužilo 90 percent opýtaných Slovákov.

Tí, čo ich užili, ich získali od priateľov (73 percent) a aj ich v okruhu priateľov užili (67).

Informácie o nebezpečných účinkoch nových látok získavajú mladí z internetu, mediálnych kampaní a z programov na školách.

Podľa prieskumu sa v porovnaní s európskym priemerom menej Slovákov domnieva, že jednorazové užitie drogy predstavuje zdravotné riziko.

V rámci boja proti drogám Európsky parlament v apríli podporil návrh, ktorého cieľom je zakázať výrobu, predaj, marketing a užívanie týchto látok.

Pokiaľ ide o účinnosť opatrení, mladí Slováci si myslia, že najviac by zabrali tvrdšie postihy pre dílerov (51), boj proti chudobe a nezamestnanosti a informačno-preventívne kampane (27).

Legalizácia drog by pomohla podľa 11 percent respondentov.