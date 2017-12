Slovensko bude v bojovej skupine V4 zodpovedné za chemickú obranu

V battlegroup budú mať najviac vojakov Poliaci, naša armáda ich vyčlení do 560.

20. aug 2014 o 13:44 TASR

BRATISLAVA. V rámci spoločnej bojovej skupiny krajín Vyšehradskej štvorky bude mať Slovensko na starosti oblasť rádiologickej, chemickej a biologickej obrany.

V tzv. battlegroup bude pôsobiť do 560 slovenských vojakov. Najviac bude Poliakov (do 1450), Česi vyčlenia do 600 a Maďari do 650 vojakov.

Za Slovensko v rámci skupiny budú pôsobiť aj vojenskí policajti, pyrotechnici, lekári či dopravná rota.

V druhej polovici roka 2015 je naplánované certifikačné cvičenie s cieľom zabezpečiť zohranosť a pripravenosť skupiny na spoločné nasadenie.

Ak by vojaci v rámci bojovej skupiny museli byť vyslaní do akcie, náklady pre Slovensko na dobu vyslania 30 dní by predstavovali sumu vyše 72,5 milióna eur a na 120 dní vyše 109 miliónov eur. Príprava v roku 2015 vyjde Slovensko na približne 6,7 milióna eur.

"V nákladoch na prípravu deklarovaného príspevku nie sú zarátané výdavky spojené s nákupom techniky pre dopravnú rotu vo výške cca 10 510 000 eur, nakoľko dopravná rota v súčasnosti nedisponuje kvalitatívne a kvantitatívne spoľahlivým typom technických prostriedkov," píše sa v materiáli.

Sily by mali byť na cieľovom území do 10 dní od rozhodnutia Únie o spustení operácie.

V prípade krízy alebo urgentnej žiadosti OSN by mala byť Únia schopná viesť súčasne operácie dvoch bojových skupín v trvaní 30 dní a v prípade doplnenia zásob maximálne až 120 dní.

Bojové skupiny môžu byť nasadené maximálne vo vzdialenosti 6000 kilometrov od Bruselu, napríklad na oddelenie znepriatelených strán použitím sily, či predchádzanie konfliktom vrátane preventívneho nasadenia vojsk, odzbrojovacích operácií a presadenia embarga.

Taktiež aj na evakuáciu osôb z ohrozeného územia, asistenciu iným medzinárodným organizáciám v humanitárnych operáciách vrátane odstraňovania následkov katastrof a pri evakuácii utečencov.