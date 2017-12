Na oslavy SNP nepríde Putin, ale minister obrany Šojgu

Sergej Šojgu je v Rusku populárny. Špekuluje sa o ňom ako o možnom nástupcovi Vladimira Putina.

BRATISLAVA. Ruský prezident Vladimir Putin na 70. výročie Slovenského národného povstania napokon nepríde. Osláv sa zúčastní jeho minister obrany Sergej Šojgu.

Putina stihol pozvať Ivan Gašparovič ešte v máji, keď dosluhoval v prezidentskej funkcii.

Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák v stredu najprv nechcel prezradiť, kto príde z Ruska, informoval o tom až riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev.

Lajčák nevidí problém v tom, že sa Rusko zúčastní na oslavách, hoci naň Únia uvalila sankcie pre situáciu na Ukrajine.

„Spochybňovať podiel Červenej armády na oslobodení Československa by mohol len veľký cynik. Mám pocit, že sa tu spájajú veci, ktoré sú nespojiteľné.“

Neprekáža to

Analytik pre zahraničie Alexander Duleba nevidí problém v tom, že Šojgu príde na oslavy SNP, lebo nie je na zozname sankcionovaných osôb.

Ani analytik CEPI Balázs Jarábik si nemyslí, že by príchod ruského ministra obrany mohol byť problém.

„Šojgu nominoval Putin. Treba to akceptovať, medzi Úniou, Slovenskom a Ruskom nie je vojna,“ povedal Jarábik.

Premiér Robert Fico by hosťovi podľa Dulebu mohol zopakovať spoločné pozície Únie, NATO a Slovenska k ruskej agresii voči Ukrajine.

„Je neprijateľné, že Rusko okupuje časť územia suverénneho štátu, nepatrí to do 21. storočia a nemôžeme to akceptovať,“ povedal Duleba.

Jarábik vraví, že by mohli so Šojgom prebrať okrem konfliktu na východe Ukrajiny aj nadchádzajúce stretnutie v bieloruskom Minsku, na ktoré má prísť ukrajinský prezident Petro Porošenko aj Putin.

Sú si blízki

Obaja analytici sa zhodujú, že Šojgu má s Putinom veľmi blízky vzťah, podľa Jarábika sa uvažovalo, že bude prezidentom namiesto Putina, keď si menil funkciu s vtedajším ruským prezidentom Dmitrijom Medvedevom, ktorý je teraz premiérom.

„Šojgu sa stal ministrom obrany viac-menej z donútenia. Jeho predchodca mal veľké problémy, keď zneužíval štátne peniaze,“ vraví Duleba.

Keď bol ešte ministrom pre mimoriadne situácie, získal si podľa neho dôveru Putina, ale aj verejnosti, potom ako zvládol veľké požiare a povodne v krajine.

„Je to dobrý manažér, ale nie je to niekto, kto by robil ruskú politiku.“ V ruskom systéme sú podľa neho dôležitejší generáli a prezidentská administratíva.

Príde Zeman aj Komorowski

Oslavy sa uskutočnia 29. augusta v Banskej Bystrici a budú stáť 445 500 eur.

Na podujatí budú najvyšší ústavní činitelia, zahraniční hostia, veľvyslanci a diplomati, ale aj domáci a zahraniční účastníci protifašistického odboja.

Podľa Mičeva účasť na podujatí už potvrdili aj prezidenti Česka a Poľska Miloš Zeman a Bronislaw Komorowski.

Kyjev ho chce zatknúť za podporu rebelov Ministra obrany vinia Ukrajinci z podpory teroristov. MOSKVA, BRATISLAVA. Minister obrany Sergej Šojgu je jedným z najpopulárnejších politikov v Rusku a blízky spolupracovník ruského prezidenta. Kariéra rodáka zo Sibíri sa začala už za komunizmu, podporoval aj Borisa Jeľcina, neskôr Vladimira Putina. Od roku 1994 do 2012 bol ministrom pre výnimočné situácie a prezentácia pri výnimočných situáciách pomohla jeho popularite. Aj preto o ňom vlani Moscow Times písali ako o jedinom vážnom kandidátovi, ktorý by mohol byť nasledovníkom Putina. Voľby sú v roku 2018, no súčasný prezident stále môže kandidovať aj sám. Udalosti na Ukrajine však môžu jeho postavenie zmeniť. Ako minister obrany je priamo zodpovedný za obsadenie Krymu armádou, ale aj podporu ruskej armády separatistom vo východnej Ukrajine. Začiatkom augusta na neho kyjevský súd vydal zatykač za podozrenia z „podpory teroristov“ a „vytvorenie a financovanie ozbrojených skupín“. Ukrajina tiež žiada Interpol, aby na neho vydal zatykač, čo by znamenalo, že by nemohol cestovať. Na zozname sankcií Únie či USA zatiaľ nie je. Tomáš Vasilko

Stĺpček Romana Pataja Keď na Krym prišli zelení mužíci, ku ktorým sa Kremeľ najskôr nepriznával a neskôr ich vyznamenával, boli to ľudia ministra obrany Sergeja Šojgu. Keď separatisti na Ukrajine ohlasujú príchod posíl z Ruska, tešia sa na bojovníkov a techniku, o ktorých má Šojgu dokonalý prehľad. Zároveň je ako strojca modernizácie ruskej armády Putinov verný spojenec a obľúbenec. Až sa raz táto vojna na Ukrajine skončí a najmä ak sa skončí jej prežitím ako funkčného štátu, v Kyjeve to bude rovnaký dôvod na oslavy, ako je dnes pre nás SNP. Keď tam budú oslavovať svoje 70. výročie, budú na Šojgu spomínať v zlom. Žiaľ, my musíme prehltnúť, že 70. výročie našej historickej chvíle oslávime spolu s ním. Zaslúži si odmeraný odstup, ale od slovenského premiéra iste dostane omnoho viac. Roman Pataj

