Roháč sa bratom naposledy ozval z Donecka, bol pre nich pacifista

Brata si ako mínometčíka alebo snipera predstaviť nevedia. Bystričan tvrdí, že na Ukrajine je ďalší Slovák.

21. aug 2014 o 15:52 Daniel Vražda

BANSKÁ BYSTRICA. Jaroslav a Vladimír, bratia Miroslava Roháča, stále nevedia s istotou, či je to ich brat, ktorého zadržali na Ukrajine v službách proruských separatistov.

Tvrdia len, že na fotografii z pasu je Miro.

„S bratom momentálne nekomunikujeme a nevieme, čo s ním je. Nevieme, kde je, ale to nevedia ani naše zastupiteľské úrady v Kyjeve. Ešte stále nevieme, či je to on. Nevideli sme ho. Radi by sme sa dopátrali aspoň k tomu, či je to náš brat,“ povedal vo štvrtok Jaroslav Roháč.

Mobil mal už vypnutý

Pre obidvoch bratov je nepredstaviteľné a prekvapujúce, že by Miro Roháč bol mínometčík, alebo dokonca sniper, ako uviedli srbské zdroje.

„Nosil okuliare a na jedno oko zle videl. Nikdy sa nezaujímal o zbrane, bol viac pacifistický typ,“ povedali.