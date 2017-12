Prezidentská kancelária nie je spokojná s návrhom rozpočtu

K dispozícii by mala mať 3,95 milióna eur, čo je o takmer 60-tisíc menej ako tento rok.

22. aug 2014 o 10:39 TASR

BRATISLAVA. Prezidentská kancelária nie je celkom spokojná s návrhom rozpočtu na budúci rok, ktorý minulý týždeň zverejnilo ministerstvo financií.

Prezidentov hovorca Peter Petrus pripomína, že v posledných rokoch sa suma pre kanceláriu pravidelne znižovala, čo sťažuje jej fungovanie.

"Keďže je to návrh rozpočtu, Kancelária prezidenta ešte bude komunikovať s rezortom financií," povedal pre TASR Petrus.

Prezidentská kancelária by mala mať na budúci rok k dispozícii 3,95 milióna eur, čo je v porovnaní s tohtoročným schváleným rozpočtom pokles o 59 100 eur.

Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na najbližšie roky, ktorý zverejnilo ministerstvo financií.

Z toho osobné výdavky by mali tvoriť 2,11 milióna eur, čo je nárast o 19 200 eur. Spôsobí to premietnutie valorizácie platov z roku 2014 do nasledujúcich rokov.

Na tovary a služby vyčlenili 1,71 milióna eur. Výdavky na bežné transfery predstavujú 113 855 eur. Ide o nárast o 5900 eur z dôvodu vyplácania doživotného platu trom predchádzajúcim prezidentom a na odstupné.

Kapitálové výdavky predstavujú 7000 eur.