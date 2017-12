Odborár: Učiteľ je ako zubár s kombinačkami

Učenie môže byť poslanie a radosť, ak vás má kto živiť, hovorí pedagóg gymnázia.

22. aug 2014 o 18:31 Michal Piško

Darmo sa budeme chváliť víťazom medzinárodnej olympiády, keď tisíce študentov skončia na úrade práce, varuje šéf Nových školských odborov Ľudovít Sebelédi.

Blíži sa školský rok a žiaci opäť nedostanú učebnice, ktoré školy objednali. Prečo sa to každý rok opakuje?

„Chyba je v systéme, školám treba dať peniaze, aby si samy zabezpečili učebnice tak, ako im vyhovuje. Systém centrálneho nakupovania sa neosvedčil.“

Platí stále, že hlavným pracovným nástrojom učiteľa je kopírka?

„Tam, kde nie sú učebnice, iná možnosť nie je a kopíruje sa do nemoty. Papier a kopírovanie sú zbytočné náklady, ktoré by odstránili digitálne učebnice. Zatiaľ je ich málo.“

Ministri riešia aj obsah učebníc. Čaplovič nariadil stiahnuť šlabikár pre text o susedovi Žubajíkovi, Pellegrini etiku pre úlohu, aby sa deti vžili do opačného pohlavia. Je to správne?

„O obsahu učebníc by mali rozhodovať tí, ktorí tomu rozumejú. Skôr ako ministerstvo sú to ľudia z praxe.“

Stiahnuť učebnicu etiky vyjde na vyše 20-tisíc eur.

„Sú to štátne peniaze a z cudzieho krv netečie. Predpokladám, že raz príde aj čas, keď sa ľudia začnú zaujímať o veci, ktoré im berú peniaze.“

Prečo sa učebnice účinnejšie nekontrolujú pred ich vytlačením?

„Nie vždy existuje jednoznačný názor. Všetko závisí od učiteľa, ako situáciu podá žiakom. Bežne sa deti hrajú tak, že sa dievča hrá na ocka a naopak. Problém v tom videli skôr puritáni, ale to nie je normálny problém, tie sú dnes v školstve úplne iné.“

Poznámka: Ľudovít Sebelédi dodatočne zaslal do redakcie informáciu o chybe, ktorá odznela vo videu v čase od 1:13. "Informácia vo videonahrávke o fakulte Dubnického technologického inštitútu v Tlmačoch je nepravdivá. Tento príklad na počet VŠ na Slovensku nebol vhodný, vedeniu školy sa ospravedlňujem. Ľudovít Sebelédi".

Koľko dnes zarobia učitelia v regionálnom školstve?

„Nastupujúci učiteľ má 531 v hrubom, teda okolo 430 v čistom. Dnes idú zvyšovať minimálnu mzdu na 380 eur, to znamená, že nastupujúci učiteľ zarobí o 50 eur viac. Priemerný plat sa pohybuje okolo 800 eur v hrubom. Mnoho učiteľov tento problém rieši tak, že chodia aj do inej práce, a to nie je normálne, pretože ak musí mať niekto dve práce, nemôže kantorčinu robiť na sto percent.“

Odbory žiadali nárast platov na 1,2­- až 1,6­-násobok priemernej mzdy. Zmierili ste sa s nezdarom?

„Nezmierili, naším cieľom je priblížiť plat učiteľa k priemernému platu vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Dnes je priemerný plat učiteľa na úrovni 45 percent. V západnej Európe je to od 80 do 120 percent. Bez vyšších platov nepritiahneme do školstva kvalitnejších ľudí.“

Na nedostatok peňazí sa sťažujú lekári, starostovia, málo dávame aj na armádu. Odkiaľ by ste dali školám?

„Na obranu a ochranu majetku a ľudí dávame 140 percent priemeru EÚ. My učitelia si myslíme, že prevencia je lepšia ako represia a ak dáme dosť do školstva, nebudeme musieť dať toľko na políciu, prokuratúru a súdy. Ďalším problémom je korupcia a rozkrádanie, cez sivú ekonomiku utekajú ohromné peniaze.“

Podarilo sa niečo z požiadaviek štrajku splniť?

„Z nášho pohľadu nič. Našou požiadavkou je, aby vláda na školstvo vyčlenila aspoň šesť percent HDP, ako je to bežné vo vyspelej Európe. Dnes sme hlboko pod štyrmi percentami, to nie je normálne. Ďalšou požiadavkou je, aby sa platy učiteľov valorizovali podľa vývoja HDP, podobne ako sa valorizujú dôchodky alebo platy iných štátnych zamestnancov.“

Sú problémom školstva len platy?

„Platy majú najväčšie dôsledky, sú motiváciou. Ak niekto hovorí, že je to poslanie a treba to robiť z radosti, tak áno, veľa učiteľov je takých, že nepotrebujú peniaze, pretože manžel zarába v súkromnom sektore dvetisíc eur a pani učiteľka môže robiť za vreckové. No živitelia rodín sú na tom inak. Učím na gymnáziu a vidím, akí ľudia sa hlásia na pedagogické fakulty. Nie sú to tí najlepší.“

Ako hodnotíte pôsobenie ministra Čaploviča?

„Pán minister tam po škandáloch, na ktoré sme upozornili, ako nákup kvetín, koňakov, predražený autopark či zásahy do pedagogickej činnosti, nemal dávno čo robiť. Žiaľ, miesto ministra školstva brala každá doterajšia vláda tak ­ dajme tam niekoho, ale nech nepýta peniaze. Nech zmení osnovy, poprehadzuje ročníky a podobne. Žiadna seriózna koncepcia.“



Jednou z jeho tém bol presun žiakov z gymnázií na odborné školy. Navštevujú dnes gymnázia žiaci, ktorí na ne nemajú?

„Je to tak. V Leviciach máme štyri gymnáziá, kto chce ísť na gymnázium, ten sa naň dostane. Ale podmienka ministra Čaploviča na prijatie s priemerom do dva to nevyrieši. Znamenalo by to iba umelo znižované nároky na známku dva, aby sa žiak mohol dostať na gymnázium. Kým bude toľko gymnázií ako dnes, žiadne kozmetické úpravy nepomôžu.“

Je správne, aby štát obmedzoval počet gymnázií?

„Štát by mal regulovať najmä vysoké školy. Ak budú v každom meste a dokonca aj na dedinách, tak to bude tlačiť aj na počet gymnázií.“

Čaplovič chcel aj centrálnejšie plánovanie vzdelávacích odborov. Je to cesta?

„Ak je tu množstvo právnických fakúlt, ktoré chrlia právnikov, tak je tu tlak, aby mladí išli na gymnázium. Duálny systém vzdelávania pri stredných odborných školách, tak ako je to v Podbrezovej, kde študenti nastúpia do železiarní už počas štúdia, je správny. Akurát sa to nedá všade, máme mnoho regiónov, kde neexistuje žiadna fabrika alebo veľký zamestnávateľ. Kam tam majú študenti chodiť pracovať, ak školu držia len umelo?“

Bývalý minister rátal aj s prísnejším predpisovaním vzdelávacieho obsahu školám. Aký by mal mať štát dosah na školy?

„Štát platí školy, a to aj súkromné a cirkevné, takže by mal mať dosah na obsah vzdelávania, ale treba vytvoriť priestor aj školám. Dnes sa učí podľa školského vzdelávacieho programu a priestor je tam dosť malý.“

Nezabíja to kreativitu učiteľov?

„Predpísaný je obsah výučby, nie metódy. Ale aj tu je učiteľ limitovaný servisom, s ktorým pracuje. Každý by bol prekvapený, keby prišiel k zubárovi a ten by vytiahol kombinačky a povedal, že nemá peniaze na zubárske kliešte. V školstve máme pomôcky z čias Márie Terézie a chceli by sme byť najlepší, tak to nejde. Za Čaploviča sme kúpili za veľké milióny Planétu vedomostí, ale načo je škole, ktorá má päť počítačov?“

Niektorí učitelia vkladajú nádeje do Pellegriniho, lebo pôsobí ako lepší manažér. Čo od neho očakávate?

„Že nás prijme, zatiaľ nemal čas. Možno je dobré, že pracoval s informačno-komunikačnými technológiami a má k tomu vzťah, aj keď nič netreba preháňať. Jeho vyjadrenia o interaktívnych tabuliach aj pre materské školy sa mi také zdajú. V škôlke potrebujú deti behať a hrať sa.“

Záleží vôbec na tom, kto ministerstvo riadi?

„Minister by mohol zmeniť školstvo, ale musel by mať oveľa väčší vplyv vo vláde. Ešte dôležitejšie je vyvíjať oveľa väčší tlak na rodičov. Žiaľ, pre mnohých je škola stále najmä babysitting a je im jedno, čo sa tam detí učia a v akom prostredí. Kým to bude takto, tak je radosť byť ministrom školstva.“

Ktorý minister bol dosiaľ najlepší?

„Najlepší ešte len príde. Ale učitelia by nemali čakať na princa na bielom koni. V Nórsku je štrajk učiteľov, pretože ministrovi napadlo, že zavedie povinný 7,5­hodinový pracovný čas v škole. Keby u nás minister povedal, že musíme byť v škole desať hodín, väčšina učiteľov a najmä učiteliek by povedala dobre a išlo by sa ďalej.“

Prečo sa slovenskí žiaci v medzinárodnom porovnaní PISA prepadávajú?

„Najmä pre materiálne zabezpečenie škôl a podmienky učiteľov. Ak učiteľ musí ísť cez prázdniny pracovať, aby uživil rodinu, tak si neoddýchne a nastúpi unavený. Platy sú hlavnou brzdou, pre ktorú naše školstvo chátra.“

Mnohí Slováci študujú na zahraničných školách a zamestnajú sa v nadnárodných firmách. Ako naše školy dokážu generovať konkurencieschopných ľudí?

„Vždy sa nájde elita, ktorá sa presadí. Sú to študenti, ktorí pracujú sami na sebe, chodia sa doučovať, robia si certifikáty. Darmo sa budeme chváliť študentom, ktorý vyhrá medzinárodnú chemickú olympiádu niekde v Argentíne, keď ďalšie tisíce skončia na úradoch práce.“

Akú by ste dali nášmu školstvu známku?

„Nové školské odbory začínajú školský rok už tretíkrát splavom Hronu a akcia sa stále volá Školstvo dolu vodou. Známka nemôže byť lepšia ako dostatočná.“