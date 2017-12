Most chce, aby za útoky psov hrozilo majiteľom väzenie

Za poranenie by hrozil trest do jedného roka väzenia, za ťažkú ujmu či smrť až do piatich rokov.

25. aug 2014 o 10:35 SITA

Ilustračné foto.(Zdroj: SME - Tomáš Benedikovič)

BRATISLAVA. Zaviesť novú skutkovú podstatu trestného činu ublíženia na zdraví pre osoby zodpovedné za psa, ktorý niekoho poraní, navrhujú v novele Trestného zákona poslanci za Most Gabriel Csicsai a Lucia Žitňanská. "Skutočnosť, že osoby nenesú trestnoprávnu zodpovednosť za porušenie ustanovených povinností, vedie k ľahostajnému postupu," argumentujú poslanci. Potrebu vyvodenia zodpovednosti osôb zodpovedných za psov v prípade napadnutia človeka, spoločenského alebo hospodárskeho zvieraťa považujú za akútnu. Kto inému, čo aj z nedbanlivosti, ublíži na zdraví tým, že ako osoba zodpovedná za psa poruší dôležitú povinnosť uloženú mu podľa zákona a v dôsledku toho pohryzie alebo poraní pes človeka bez toho, aby bol tento pes sám napadnutý alebo vyprovokovaný poškodeným, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok. Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa podľa novely páchateľ potrestá, ak pes spôsobí ujmu na zdraví viacerým osobám, respektíve ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť. Za útok psa na spoločenské alebo hospodárske zviera bude hroziť osobe zodpovednej za takého psa šesťmesačný trest odňatia slobody. Parlament sa bude návrhom zaoberať na septembrovej schôdzi.