Most chce pre menšiny školskú a kultúrnu samosprávu

Strana chce pre maďarské školy špecifické predmety. Na záchranu malotriedok navrhuje autobusy.

25. aug 2014 o 12:25 SITA

BRATISLAVA. Strana Most chce pre maďarskú menšinu školskú a kultúrnu samosprávu.

Na pondelkovej tlačovej konferencii to avizoval predseda Béla Bugár.

„Menšiny obohacujú štát jazykom, kultúrou a zvykmi. Preto ich treba chrániť aj týmto spôsobom, aby neboli závislé od štátu a mohli sa rozhodnúť, čo a ako budú robiť,“ zdôraznil Bugár.

Slovenčina v zátvorke

Podľa Alžbety Ožvaldovej je Most za zavedenie špecifických predmetov pre „maďarské školy“.

Ide o predmety, na ktoré nie je možné používať učebnice preložené zo slovenčiny. Napríklad je to slovenský jazyk a literatúra, dejepis, maďarský jazyk a literatúra, hudobná výchova.

„Aj toto je určitá autonómia menšinovej samosprávy, pretože existujú určite špecifiká,“ konštatovala.

Zároveň upozornila na geografické názvy v učebniciach pre menšiny.

„Geografické názvy podľa nás musia byť najskôr napísané v jazyku národnostnej menšiny a až potom v zátvorke v štátnom jazyku. My to nepotrebujeme nazývať autonómiou. Je to samosprávna autonómia v oblasti školstva a zvykov,“ dodala.

Občianska vízia

Prvých osem tried školskej dochádzky by malo podľa Mosta každé dieťa absolvovať v mieste svojho bydliska v materinskom jazyku.

Podľa poslanca Mosta Árpáda Érseka hrozí v roku 2015 zatvorenie malotriedok v obciach.

„Obce sa budú vyľudňovať. Mladí sa odsťahujú do miest,“ upozornil s tým, že malotriedky nie sú len o výučbe, ale aj kultúre.

„Chápeme, že obce nie sú schopné udržať malotriedky so štyrmi žiakmi, preto navrhujeme zavedenie školských autobusov. Tie by mal zabezpečiť štát, nie obec,“ konštatoval.

O vzdelávaní hovorí šiesta časť Občianska vízia 2016, ktorú v pondelok predstavil Most.

Vízia Most hovorí aj o športe v školách.

„V školách je katastrofálny stav telesnej výchovy. Treba zaviesť, aby sa telesná výchova dostala na úroveň ostatných predmetov. Vieme sa potom vyhnúť chorobám a dokážeme vypestovať návyky detí na šport,“ zdôraznil Érsek.

Vzdelávacia politika je šiestou časťou strategického materiálu strany, ktorý bude prerokovaný na VIII. sneme strany 13. septembra ako otvorený programový dokument.

Strana už predstavila dokumenty Maďarská národnostná politika, Hospodárska politika, Politika riešenia chudoby a rómska politika, Udržateľný vidiek a Právny štát.