Deti sa pýtali na opitých poslancov, Ukrajinu, školstvo aj na Fica

Na detskej Hodine otázok premiér chýbal, minister školstva nadhodil dlhšie prázdniny za lepšie výsledky.

25. aug 2014 o 12:38 TASR





BRATISLAVA. Poslancov Národnej rady v pondelok v pléne vystriedali deti z Detskej univerzity Komenského.

V rokovacej sále spovedali členov vlády počas simulovanej Hodiny otázok. Pýtali sa na školstvo, zbrane, Ukrajinu aj na premiéra Roberta Fica. Ten na Hodine otázok chýbal.

„Prečo tu nie je pán Fico?“ spýtal sa jeden zo žiakov.

„Premiér nie je pánom svojho času. Musí prispôsobovať program pracovným povinnostiam,“ vysvetľoval minister vnútra a podpredseda vlády Robert Kaliňák.

Kaliňák odpovedal aj na otázku o plate.

„Mesačne zarábam približne 3000 eur, ale nie je to každý mesiac rovnaké,“ povedal Kaliňák.

video //www.sme.sk/vp/30598/

Radšej počítače

Suverénne najviac otázok položili deti novému ministrovi školstva Petrovi Pellegrinimu.

Pýtali sa na chýbajúce učebnice, platy učiteľov, štipendiá pre chudobných študentov aj na dlhšie prázdniny.

Minister so žartom pred deťmi povedal, že je ochotný uvažovať o predĺžení letných prázdnin, ak skončia slovenskí žiaci v testovaní PISA ako lepšie doteraz.

Jedného z malých poslancov zaujímalo, prečo deti namiesto učebníc nedostávajú radšej počítače, keď všetko je na webe a zadarmo.

Pellegrini odpovedal, že je za to, aby boli technológie všade, kde je to možné. Deti vyzval na trpezlivosť, lebo učiteľov treba preškoliť, aby sa im žiaci „nesmiali, že to nevedia“.

Minister hospodárstva Pavol Pavlis musel vysvetľovať, prečo musia rodičia platiť vysoké dane a odvody, a sľúbil, že sa bude usilovať o ich zníženie.

Minister pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek vyzval deti, aby jedli viac domácich potravín, pretože sú „dobré a chutné.“

video //www.sme.sk/vp/30595/

Prvý medzi rovnými

Prečo môžu poslanci prísť do práce opití a nikto ich nevyhodí, musel vysvetľovať predseda parlamentu Pavol Paška.

„No, myslím si, že sme mali Hodinu otázok skončiť skôr,“ poznamenal zo žartu Paška.

Deťom následne hovoril, že poslanci nie sú zamestnanci a on nie je ich nadriadený. „Som prvý medzi rovnými, všetci sme si rovní.“

Zároveň zdôraznil, že poslanci nechodia opití tak, ako to prezentujú médiá.