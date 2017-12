Greksa s Valachovou chcú zrušiť volebné obálky

Dvojica komunálnych politikov verí, že zrušenie obálok zabráni podvodom a štát ušetrí státisíce eur.

26. aug 2014 o 11:08 SITA

BRATISLAVA. Poslankyňa mestského zastupiteľstva v Senci Martina Valachová a poslanec mestského zastupiteľstva v Bratislave Marian Greksa chcú zrušiť volebné obálky pri najbližších novembrových komunálnych voľbách.

Nezávislá kandidátka na primátorku Senca a nezávislý kandidát na starostu bratislavskej Petržalky chcú takýmto spôsobom predísť podvodom.

"Navrhujeme spôsob, ako predísť podvodom pri voľbách takzvaným vláčikom, keď volič vhodí do urny prázdnu obálku a následne sú zneužité kandidačné listiny," povedal Greksa a dodal, že štát by na obálkach ušetril státisíce eur.

Komunálni poslanci tiež navrhujú, aby kandidačné listiny mali na zadnej strane pečiatku. Občan by tak vhadzoval listiny pred komisiou, ktorá by pečiatky videla. Tajnosť voľby by mala byť dodržaná preložením listiny na polovicu.

Poslanci pošlú otvorený list premiérovi, ministrovi vnútra a poslancom Národnej rady so žiadosťou, aby v zrýchlenom legislatívnom konaní zapracovali tento návrh už pred novembrovými komunálnymi voľbami.

Novembrové komunálne voľby budú stáť približne 9,89 milióna eur. starostov, primátorov a poslancov zastupiteľstiev obcí a miest budeme voliť v sobotu 15. novembra.