Kiska vyzýva ľudí, aby išli kandidovať a pomohli svojej obci

Som presvedčený, že Slovensko potrebuje dostať nových a čestných ľudí do politiky, vyhlásil prezident.

26. aug 2014 o 13:28 TASR

BRATISLAVA. Prezident Andrej Kiska vyzval ľudí na Slovensku, aby v súvislosti s nadchádzajúcimi komunálnymi voľbami uvažovali o vstupe do politiky.

Občanom sa prihovoril prostredníctvom videoklipu.

video //www.youtube.com/embed/2x-n9KWbPNY

"Prosím, uvažujte, či aj vy sami by ste nemohli vojsť do politiky, pretože ja som presvedčený o tom, že naše Slovensko potrebuje dostať nových a čestných ľudí do politiky," uviedla hlava štátu v 1,5-minútovej výzve s titulom Pomôžte svojej obci. Klip natočil v záhrade prezidentského paláca.

Voľby poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev, ako aj starostov a primátorov miest a obcí sú síce až v novembri, ale Kiska pripomenul, že kandidačné listiny musia byť uzatvorené už 21. septembra.

Vyzval preto ľudí, aby diskutovali s poslancami, s prácou ktorých sú spokojní a dali im svoju dôveru.

Ak majú pocit, že fungovanie samosprávy treba zmeniť, majú osloviť schopných, poctivých ľudí, ktorí majú chuť a energiu, porozprávať sa s nimi a presvedčiť ich, aby kandidovali.

"A možno ste to práve vy sami, ktorí by ste mohli kandidovať, ktorí by ste mohli pomôcť zmeniť naše Slovensko," povedal ďalej Kiska.

Pripomenul svoju osobnú skúsenosť, že takáto cesta nie je jednoduchá.

"Ale nemôžeme len hovoriť o tom, že naše Slovensko chceme zmeniť a nebyť pritom aktívni, nespraviť preto niečo sami," doplnil výzvu prezident.