Paška už netrvá na zhode pri šéfovi NKÚ, Hrušovský mu vyhovuje

Ako kandidát na šéfa kontrolného úradu sa spomína Pavol Hrušovský, KDH zatiaľ nerozhodlo.

27. aug 2014 o 14:01 TASR





BRATISLAVA. Predseda parlamentu Pavol Paška (Smer) vyhlási novú voľbu šéfa Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ), až keď bude známy opozičný kandidát na tento post.

Podľa vlastných slov sa nebráni tomu, aby bolo aj viac opozičných uchádzačov, pokiaľ splnia podmienky.

Smer pôvodne podmieňoval svoju podporu opozičnému kandidátovi tým, že za ním musí stáť celá opozícia.

Ako jeden z možných kandidátov pre novú voľbu sa spomína Pavol Hrušovský z KDH. Kresťanskí demokrati o svojom kandidátovi ešte nerozhodli.

Chvála rozmanitosti

Ak by predsa len navrhli Hrušovského, nemal by podporu celej opozície. SaS ho odmieta, no Paškovi by sa pozdával.

"Z môjho pohľadu a z pohľadu kritérií, ktoré hovoria o politickej skúsenosti, o dôveryhodnosti pre širšie politické spektrum, o odbornosti, organizačných schopnostiach, pán Hrušovský všetko spĺňa," povedal Paška.

Predbiehať však nechce, rozhodnutie je vraj na opozícii.

"Boli by sme naivní, ak by sme sa po tých dvojročných skúsenostiach domnievali, že opozícia je schopná dohodnúť sa na čomkoľvek," uviedol s tým, že to nemyslí znevažujúco.

"Je to rozmanitosť názorov. Ich niekedy aj politická nekompatibilita nedáva veľkú nádej, že by sa zhodli vždy všetci," doplnil.

Problémová tajná voľba

Smer by podľa neho nemal problém podporiť ktoréhokoľvek opozičného kandidáta, ktorý spĺňa podmienky. Trvá na tajnej voľbe.

Opozícia tajné hlasovanie naposledy kritizovala, žiadala verejnú voľbu.

Keďže Smer neustúpil, opozícia svojho kandidáta pred hlasovaním stiahla. Išlo o Maroša Žilinku, ktorého navrhlo KDH, Smer ním nebol nadšený.

Všetky doterajšie hlasovania skončili neúspechom opozičných kandidátov alebo stiahnutím kandidatúry.

NKÚ naďalej vedie Ján Jasovský (nominant ĽS-HZDS), ktorému už uplynulo funkčné obdobie.

Paška pred časom uviedol, že Jasovský je vo funkcii aj po uplynutí funkčného obdobia legitímne, keďže to zákon umožňuje.