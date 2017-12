Bojové plemená psov nebude môcť mať každý

Návrh povinnej vôdzky pre všetky psy Smer vypúšťa, zoznam nebezpečných psov zatiaľ nepripravuje.

27. aug 2014 o 15:28 TASR

BRATISLAVA. Sprísnené podmienky chovu, držania a vodenia psov, ktoré v parlamente navrhujú poslanci Smeru Vladimír Jánoš, Magda Košútová a Tibor Lebocký, v stredu odsúhlasila vláda.

Ak novela prejde v navrhovanej podobe, držať alebo vodiť bojové plemeno psa bude môcť len osoba odborne spôsobilá na jeho ovládanie.

Takého psa bude možné chovať len v chovnom priestore alebo zariadení na chov alebo držať ho v priestore, ktorý tento pes stráži, a to len na základe schválenia tohto priestoru alebo zariadenia poverenou osobou.

Rovnako má byť zakázané ísť so psom na miesta, kde je zvyčajná prítomnosť detí, najmä miest slúžiacich na športové aktivity, hru a vzdelávanie.

Výnimku zo zákazu má mať pes so špeciálnym výcvikom. Vstup so psom na tieto miesta by však mohla povoliť obec.

Jahnátek je spokojný

Vláda má k novele jednu výhradu, ktorá sa týka povinnosti viesť psa mimo chovného priestoru na vôdzke.

Odporučila, aby bolo toto ustanovenie vypustené a povinnosť sa týkala iba „nebezpečných plemien“.

Informoval o tom minister pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek (nominant Smeru), ktorý materiál predkladal.

„Došlo k takej zmene, že ostatné psy, ktoré nie sú definované ako nebezpečné, môžu bez vôdzky chodiť na verejnosť,“ vysvetlil.

Zdôraznil však, že obce by mali mať právo všeobecne záväzným nariadením vyčleniť priestory, kde sa psy nebudú môcť voľne pohybovať.

Celkovo však Jahnátek vyjadril s novelou spokojnosť, pretože vraj rieši prevenciu a nie následky.

Zákon by mal po novom umožniť ministerstvu, aby mohlo vypracovať zoznam nebezpečných plemien psov.

Minister však uviedol, že zatiaľ ho nepripravujú. „Uvidíme, ako zákon zafunguje,“ zdôvodnil.

Simon návrh kritizuje

Jahnátek čelil vlani pre zoznam kritike odborníkov aj opozície. O jeho zákone napokon plénum nerozhodlo, minister ho stiahol.

Avizoval, že príde s prerobenou právnou normou. Namiesto toho prišli s prísnejšími pravidlami pre držanie nebezpečných psov poslanci Smeru.

Zoznam nebezpečných plemien ich zákon pôvodne neobsahoval. Navrhuje ho zostaviť poslanec Róbert Puci (Smer) cez svoj pozmeňovací návrh.

Exminister pôdohospodárstva Zsolt Simon (Most) považuje právnu normu za zlú, zoznam za zbytočný.

„Zákon od poslancov Smeru definuje nebezpečného psa ako psa, ktorý bezdôvodne napadne človeka alebo iné zviera a ublíži mu. Ako sa dá skúmať, či pes napadol iné zviera bezdôvodne?“ nepozdáva sa Simonovi.

Rovnako kritizuje zavádzanie nového zoznamu nebezpečných psov.

„Pozmeňujúci návrh pána Puciho dáva opätovne splnomocnenie pre ministerstvo pôdohospodárstva, aby vydalo zoznam plemien a typov psov so sprísneným držaním,“ uviedol.

Pripomenul, že práve zoznam bol v prípade Jahnátkovho zákona problém, pre ktorý ministrovu právnu normu nepodporovali ani jeho vlastní poslanci.

„Tento návrh bude opäť riešiť útoky psov až po tom, ako pes niekoho napadne. Opäť to nie je prevencia,“ myí si Simon.

Riešenie vidí v trestnoprávnej zodpovednosti majiteľov psov. „Pes je zbraň v rukách toho, kto ho ovláda.“