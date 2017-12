Tendre neporaziteľnej firmy Star EU už rieši aj polícia

Národná kriminálna agentúra vyšetruje, či nejde o poškodzovanie záujmov Európskej únie.

27. aug 2014 o 17:33 Miroslav Kern

Ako to bolo s odporúčaním pre starostov? Jahnátek sa Richtera, kolegu z vlády,nespýtal.(Zdroj: SITA)

Agentúrne spravodajstvo sme nahradili autorským článkom denníka SME



BRATISLAVA. Kauzou 70 víťazstiev firmy Star EU v 70 tendroch sa okrem Európskej komisie začala zaoberať Národná protikorupčná jednotka Národnej kriminálnej agentúry (NAKA).

Star EU zažila svoje hviezdne chvíle v tendroch potom, čo túto firmu starostom na východnom Slovensku v marci 2008 odporučil generálny manažér Smeru Ján Richter.

Polícia číta noviny

Rada a tendre firma Star EU zvíťazila v 70 zo 70 súťaží, ktorých sa za prvej Ficovej vlády zúčastnila, v marci 2008 túto firmu odporučil starostom Smeru generálny manažér strany Ján Richter, Star EU poskytovala obciam externý manažment – teda pomoc pri administratívnych úkonoch pri eurofondoch, Star EU víťazila vďaka cene, ktorá bola v niektorých prípadoch len o trocha nižšia než pri ostatných firmách. Tie sa v mnohých súťažiach opakovali.

Vyšetrovatelia začali prípad preverovať po tom, ako na podozrenia upozornili Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika a SME.

To, že sa prípadom zaoberá protikorupčná jednotka, potvrdil hovorca policajného prezídia Michal Slivka.

Podnet na trestné stíhanie Generálnej prokuratúre v stredu podal predseda OKS Ondrej Dostál.

Ten píše o podozrení z machinácie pri obstarávaní, zo subvenčného podvodu a z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Autorom štúdie o Star EU je podpredseda OKS Ivan Kuhn.

OKS spolu s Novou podávajú aj podnet na Najvyšší kontrolný úrad a Úrad pre verejné obstarávanie, aby preverili všetkých 70 projektov.

Jahnátek preveruje

Tendre preveruje aj ministerstvo pôdohospodárstva, ktoré riadi Regionálny operačný program, v rámci ktorého Star EU zarábala. Tá vyhrala v tendroch za viac ako 1,44 milióna eur.

„Hneď v pondelok som vydal pokyn, aby sa preverili všetky projekty, ale je ich viac než tisíc,“ povedal minister Ľubomír Jahnátek (Smer).

Preverovať budú tie projekty, v ktorých si žiadatelia nechali preplácať tzv. externý manažment – ako v prípade Star EU. Išlo o preplácanie administratívnych úkonov spojených s projektmi.

Jahnátek vraví, že po príchode na ministerstvo zrušil možnosť, aby si žiadatelia uplatňovali externý manažment ako oprávnené náklady. Richtera sa na to, prečo odporúčal Star EU, nepýtal, lebo sú to „veci straníckych štruktúr“ a on v nich nie je.

Tendre sa uskutočnili za prvej vlády Roberta Fica – najmä v roku 2009.

video //www.sme.sk/vp/30612/

Richter sa neukázal

SME sa chcelo spýtať na okolnosti odporúčania nominantom strany aj Richtera, ktorý je teraz ministrom práce.

Z rokovania vlády odišiel bočným vchodom a po hovorcovi neskôr odkázal, že kauza Star EU je starou témou, ktorú vyťahuje pred regionálnymi voľbami podpredseda OKS Kuhn, ktorý kandiduje za primátora Rožňavy.