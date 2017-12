Chcem darovať spermie, značka: anonymne. Ako to prebieha

Čo čaká muža, ak sa rozhodne zájsť do centra asistovanej reprodukcie a ponúknuť svoju genetickú informáciu.

28. aug 2014 o 16:03 Alena Štifilová

Je to vďačná téma na žartovanie, hlavne ak vám po osemnástich rokoch príde domov zoznam 533 detí, ktorých ste otcom, tak ako v komédii Pozdrav zo spermobanky.

Alebo keď sa súrodenecká dvojica z filmu Decká sú v pohode rozhodne kontaktovať biologického otca a privedie do rozpakov svoje matky – lesbický párik.

Darcovstvo je naozaj obľúbenou, i keď nie veľmi rozšírenou brigádou vysokoškolákov, riadi sa však svojimi pravidlami. A tie so spomínanými filmami nemajú veľa spoločné.

Aké podmienky musí v skutočnosti spĺňať muž, ktorý sa u nás rozhodne darovať spermie?

Odmena je 30 až 50 eur

V miestnosti hneď vedľa laboratórií sa nachádza gauč, video, umývadlo a kôpka erotických časopisov. Dvere sa dajú zamknúť, koľko času tam muž strávi, je individuálne, embryológovia neraz ani nevedia, kedy ho sestričky vpustili dnu.

Zareagujú, len keď cez malé okienko s roletkou posunie košík so vzorkou a vyplneným dotazníkom. „Hlavne tým, ktorí prídu prvýkrát, to trvá dlhšie, ak sú neúspešní, odporúčame im, aby sa išli prejsť, prevetrali si hlavu a potom sa vrátili,“ hovorí embryológ Daniel Masarovič z centra asistovanej reprodukcie Iscare v Bratislave.

Darca musí mať od osemnásť do tridsaťdva rokov, vyhovujúcu kvalitu spermií, žiadne geneticky podmienené ochorenia, psychické či sexuálne prenosné choroby a minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou. Robí to dobrovoľne, peniaze, ktoré dostane, sú kompenzáciou za vynaložený čas a náhrada cestovného, nie finančná odmena za darované spermie. Suma sa pohybuje od 30 do 50 eur.