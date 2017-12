Ficov poradca: Referendum môže poškodiť aj heterosexuálne páry

Všetky štyri plánované otázky sú podľa premiérovho poradcu Eduarda Barányho v rozpore s ústavou.

29. aug 2014 o 18:23 Dušan Mikušovič

Prezident Kiska konal protiústavne, keď nevymenoval ústavných sudcov, hovorí bývalý sudca Eduard Barány.

Keby vás zastavili dobrovoľníci Aliancie za rodinu s petíciou pod referendum, podpísali by ste ju?

„Nie.“

Prečo?

„Dôvody by boli dva. Po prvé, ako občan nesúhlasím so snahou o takúto reguláciu súkromného života ľudí. Druhý dôvod by bol právnický. Som presvedčený, že tieto otázky sa týkajú základných ľudských práv a slobôd a teda o nich nie je možné vyhlásiť referendum. No petíciu by som nepodporil ani vtedy, keby nebola výzvou na referendum, ale len všeobecným apelom na vládu či parlament.“

Týkajú sa všetky štyri otázky základných práv a slobôd?

„Áno. Základným zmyslom ochrany ľudských práv je ochrana práv nepopulárnych menšín. Z toho logicky vyplýva, prečo o základných právach nemôže byť referendum. Nemôže väčšina rozhodovať o právach menšiny, zvlášť tej nepopulárnej. To neznamená, že nie je možné iným spôsobom, napríklad zmenou Ústavy, zákonmi či politickými dohodami, častiam toho, čoho sa aliancia domáha, vyhovieť. No nie je to možné urobiť cez referendum.“

V prvej otázke sa chce aliancia spýtať, či ľudia súhlasia s tým, aby sa manželstvom mohol nazývať len zväzok jedného muža a jednej ženy?Nevyriešila to už novela ústavy, ktorú presadil Smer a KDH?

„Do značnej miery áno. Zároveň opäť musím povedať – je to vec, ktorá sa týka práva na súkromný život, práva uzavrieť manželstvo. Ústava hovorí jasne, takáto otázka nemôže byť predmetom referenda.“

Zmenilo by sa niečo, keby táto formulácia bola schválená aj v referende?