Procházku zvolili za šéfa Siete, od Fio banky požičal 800-tisíc

1. sep 2014 o 10:15 Daniel Vražda

Strana nemala k svojmu zakladateľovi a lídrovi žiadnu alternatívu. Zvíťazil jeho plán na jednoduchý a funkčný štát.

ŽILINA. Na ustanovujúci snem strany Sieť prišli takmer všetci jej súčasní členovia. Delegátov bolo stodeväť.

Za predsedu si podľa očakávania zvolili Radoslava Procházku.

Prvým podpredsedom je Andrej Hrnčiar, ďalšími Miroslav Beblavý, Katarína Csefalvayová, Katarína Macháčková a Eduard Adamčík.

„Rado Procházka je jediný kandidát. Bola by hlúposť navrhovať iného. On Sieť vytvoril, založil a my sme tu preto, aby sme mu pomáhali,“ vyhlásil Hrnčiar, jeden z najbližších Procházkových ľudí ešte pred hlasovaním.

V pondelok v Žiline boli napríklad aj Vladimír Bilčík, špecialista na zahraničnú politiku zo SFPA, ktorý má pripraviť zahraničnopolitickú časť programu strany, či Ivan Rončák, spolupracovník Transparency International Slovensko, špecialista na komunálnu politiku a transparentnosť.

Na prijatie do „stredovej“ Siete čaká približne 1300 záujemcov.

Ospravedlnil sa

Procházka sa strane na začiatku ospravedlnil „za Procházku“. Svoju prezidentskú kampaň chce oddeliť od strany.

Prezidentom sa nestal a je podozrivý, že objednával inzerciu bez faktúr a minul na kampaň podstatne väčšiu sumu, ako priznal.

„Verejnosti som sa už ospravedlnil a teraz sa chcem ospravedlniť vám všetkým. Ospravedlniť sa za to, že som dal vládnej strane a jej dvojitým agentom zámienku na frontálny útok. Moja vina!“ povedal.

Sieť podľa neho nemá najmenší dôvod sypať si popol na hlavu. „Presne naopak. Nikto z nás sa nepodieľal na mrhaní verejného majetku.“

Strana podľa neho „nemá a nebude mať komu a čo vracať, a jej jediným „zákazníkom“ budú „ľudia, ktorí tu žijú“.

Čistí, ale bez zázrakov

Misiou Siete je podľa prvého predsedu premeniť štát z bremena na úžitok.

Upozornil delegátov, že sú na zlom mieste, ak si myslia, že do cieľa prídu vyžehlení a s medailou.

V mene Siete vraj nikto nebude pýtať od starostov a podnikateľov „malú domov“.

„Nová generácia“, nazýval Procházka svojich ľudí – bez korupcie, bez batoha čiernych kšeftov, podrazov, s nulovou toleranciou ku korupcii.

„Máme pre Slovensko dobrý plán. Nemáme medzi sebou nikoho, kto by prideľoval verejné zákazky straníckym sponzorom, kto by rozdeľoval verejné úrady medzi kamarátov alebo kŕmil eurofondovými dukátmi,“ hovoril. Eurofondy chce čisté a so stopercentnou odolnosťou proti korupcii.

Beblavý tvrdí, že Sieť nesľubuje zázraky. Predsedníctvo má za rok pripraviť podrobný program do roku 2020.

„Mohli sme program pripraviť už na tento snem, ale máme len sto členov. Bol by to program vedenia, možno kvalifikovaných, čestných, možno ambicióznych ľudí, ale úzkej skupiny,“ zdôvodnil.

Za úver ručí majetkom

Sieť si zobrala úver 800­-tisíc eur od českej Fio banky.

Dôveryhodný zdroj zvnútra strany potvrdil, že to nemusí byť posledná pôžička pred parlamentnými voľbami.

Procházka podpísal zmluvu na dva roky. Predpokladá, že úver zaplatia zo štátneho príspevku po voľbách 2016.

Strana ručí za úver jeho nehnuteľnosťami. „Sú v katastrálnom území Bátorove Kosihy a Vyšná Boca,“ povedal Procházka.

V prezidentských voľbách skončil Procházka tretí so ziskom vyše 400­-tisíc hlasov. Pred nimi opustil KDH a po nich s Beblavým (ex-SDKÚ) a Hrnčiarom (ex-Most) založil Sieť.

Procházka a Hrnčiar sa neskôr vzdali mandátov v parlamente, Beblavý poslancom zostal.

Ministerstvo vnútra zaregistrovalo oficiálne Sieť v júni.

Už v marci bola s 11,5 percenta na druhom mieste v prieskumoch. O mesiac neskôr sa dostala v prieskume Focusu na hranicu 16 percent.

Júlový pokles o viac ako päť percent Procházka vysvetľoval tým, že to bol prvý test Siete bez spojenia s jeho menom.

Prieskum robili po zverejnení nahrávky predsedu OĽaNO Igora Matoviča, ktorý s Procházkom hovoril o spornom financovaní jeho prezidentskej kampane.