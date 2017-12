Obyčajní znova navrhujú nižšie kvórum pre referendá

Na referendum by Obyčajným stačila pätinová účasť, ľuďom vo viacerých funkciách by dali len jeden plat.

BRATISLAVA. Oddelenie verejných funkcií, jeden plat pre verejných činiteľov vo viacerých funkciách, ale aj nižšia účasť pre platnosť referenda.

To sú niektoré z návrhov zmien, ktoré na septembrovú schôdzu predložili poslanci Národnej rady za OĽaNO.

Obyčajní sa snažia upraviť aj obyčajné zákony, v prípade uvedených zmien ide o novelizáciu ústavy a ústavných zákonov.

Na ich prijatie je potrebných 90 poslaneckých hlasov.

Obyčajní navrhujú zmeniť Ústavu tak, aby poslanci Národnej rady nemohli byť súčasne aj predsedami samosprávnych krajov a starostami.

Úpravou ústavného zákona o ochrane verejného záujmu sa obyčajní usilujú o to, aby verejní funkcionári, ktorí sedia na viacerých stoličkách, mohli poberať plat len za výkon jednej funkcie.

Mohli by si vybrať, ktorý plat chcú dostávať.

Ďalšou ústavnou zmenou, ktorú Obyčajní navrhujú, je zníženie kvóra pre platnosť referenda.

V súčasnosti je kvórum na úrovni 50 percent. Matovičovci chcú, aby bolo len 20-percentné.

Výsledky referenda by tak boli platné vtedy, ak by sa na ňom zúčastnilo 20 percent voličov. Rozhodnutie by muselo byť prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.

Matovičovci sa o zníženie, dokonca o zrušenie kvóra, usilovali už niekoľkokrát, dosiaľ neúspešne.