Paška zamkol pred ľuďmi parlament, zostali vonku

„Predseda parlamentu Pavol Paška rázne odmieta a ohradzuje sa voči manipulácii faktov zo strany poslancov Hlinu, Viskupiča a Mičovského, ktorí tvrdia, že NRSR bola pre občanov počas včerajšieho 1. septembra zatvorená. Je len a len ich chybou, že nedokázali zabezpečiť občanom, ktorých pozvali, vstup do budovy NRSR, nakoľko podľa internej smernice musí poslanec počas voľných dní, kedy je budova NR SR mimo prevádzky, požiadať K NR SR o možnosť vstupu ďalších osôb.

Samotným poslancom vstup zamietnutý nebol, poslanci môžu budovu navštíviť kedykoľvek. Napokon poslanci Mičovský, Hraško a Zajac tak urobili aj včera. Obsah internej smernice by mal ovládať každý poslanec NR SR. Do konca minulého týždňa nikto z poslancov o vstup pre ďalšie osoby v rámci voľných dní KNR SR nepožiadal. Či to bol zámer, predseda Paška hodnotiť nechce. V každom prípade však týchto politikov považuje za skupinu, ktorá obsahovo nemá verejnosti a slovenskej politickej scéne, čo ponúknuť a agresívny spôsob jej prezentácie je to jediné, čo dokáže vymyslieť.

Súčasne zdôrazňujeme, že KNRSR dostatočne včas prostredníctvom médií informovala o tom, že tento rok sa Deň otvorených dverí NR SR neuskutoční. NRSR je otvorená a prístupná všetkým občanom a verejnosti celoročne. Minulý rok navštívilo NRSR a malo prehliadku s odborným výkladom 17 000 občanov. Prístup občanov nie je nijakým spôsobom obmedzovaný. Súčasne sme informovali, že ďalším závažným dôvodom prečo nepripravujeme DOD tento rok, je záväzok voči MF SR ušetriť 800 000 Eur. Súčasne si Slovensko v tomto období pripomínalo významné 70. výročie SNP a pripravujeme 25. výročie 17. novembra, ktoré nás na jeseň čaká.“