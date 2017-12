Fico je v Rusku mediálna hviezda, môže vetovať sankcie

BRUSEL, BRATISLAVA. Snaha Európskej únie potrestať Rusko ďalším sprísnením sankcií za vojenskú podporu proruských separatistov na Ukrajine môže stroskotať na slovenskej pozícii.

Premiér Robert Fico v sobotu na summite európskych lídrov v Bruseli pohrozil, že je pripravený blokovať sankcie proti Rusku, keby mali ohroziť slovenské obchodné záujmy.

Európska komisia ich chce znovu rozšíriť potom, ako do konfliktu na východnej Ukrajine minulý týždeň vstúpili aj ruskí vojaci a pomohli proruským separatistom dobyť mesto Novoazovsk.

Návrh nového zoznamu sankcií má byť hotový do týždňa.

„Zdá sa, že doterajšie sankcie nezmenili vôbec postoj Ruskej federácie, práve naopak. A ďalšie sankcie môžu ešte zhoršiť bezpečnostnú situáciu na Ukrajine,“ hovoril Fico v Bruseli.

O ukrajinskom prezidentovi Petrovi Porošenkovi povedal, že si ho váži, čo však neznamená, že mu verí každé slovo.

Slovenský postoj jednotný nie je, prezident Andrej Kiska si totiž myslí, že na to, aby sankcie zabrali, musia štáty EÚ postupovať jednotne.

„Eskalácia na východe Ukrajiny si vyžaduje ďalší spoločný tlak na skutočné kroky Ruska v záujme ukončenia násilia a začatia skutočných rokovaní o ukončení konfliktu.“

Slovenská diplomacia, ktorá doteraz sankcie vždy podporila, nechcela premiérove slová komentovať.

„Sankcie považujeme za nástroj na dosiahnutie cieľa, ale nie jediný. Uprednostňujeme stále diplomatické riešenie,“ odpovedalo SME slovenské ministerstvo zahraničia.

Minister Miroslav Lajčák na Twitteri napísal, že „dôkazy o ruských vojakoch vnútri Ukrajiny sú znepokojivé. Stanovisko Európskej komisie reflektuje realitu na mieste“.

NATO sa z obáv pred Ruskom rozhodlo pre vznik nových pohotovostných jednotiek.

Seriously worried about what's going on in E/#Ukraine. Evidence on RU troops inside UA disturbing. #EC conclusions reflect reality on ground